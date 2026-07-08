За чистку зубов у гомельчанки взяли 416 рублей 2 8.07.2026, 17:13

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иллюстативное фото

Соцсети в шоке.

Гомельская частная стоматологическая клиника «Ю—клиник» потребовала у пациентки 416 белорусских рублей за обычную чистку зубов. Пользовательница Threads под ником mln_mlc опубликовала копию Акта об оказании медицинских услуг и спросила, нормальная ли это цена.

«Беларусь, есть здесь стоматологи? – написала гомельчанка. — Помогите расшифровать стоимость, а то мы тут всем тредсом решили, что 416 рублей за чистку— это очень дорого.

Нужно экспертное мнение врачей стоматологов».

Пользователи соцсети были шокированы ценником. Белорусы, которые живут в Польше обратили внимание на то, что в самой дорогой клинике Варшавы стоимость аналогичных услуг намного ниже.

Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— На такие ценники нужны прокурорские проверки. Это ж сколько нужно зарабатывать?

— В Минздрав письмо отправить, к ним финансовая проверка придет и цена сразу упадет.

— Это очень дорого, космически! Я – стоматолог, в прошлом руководитель отделения. Очень плохо видно наименование процедур. Вас однозначно обокрали. Максимум чистка без микроскопа может стоить 280 рублей.

— Это вы еще импланты там не ставили.

— Я — стоматолог и я, наверное, я что-то делаю неправильно, раз не работаю за такую цену.

— Что там за комбинированная чистка одного зуба на 200 рублей?

— В комбинированной чистке не указали название пасты, которой работали. Хочется хотя бы понимать, что за алмаз, которым вам чистили зубы. Да, это, действительно, необоснованно большая сумма за чистку зубов.

— Узнавала цены, в среднем один зуб — 10 рублей за чистку. Там что, под микроскопом чистили?

— Мне за один зуб (кариес) в этой «Ю—клиник» 550 рублей насчитали, я тоже не поняла.

— Это странный ценник, я позавчера заплатила 308 рублей, странно, что у вас на 100 дороже получилось.

— Это даже повыше варшавского ценника в дорогой клинике. У меня вопрос по материалам для чистки — стерильные ручные инструменты, насадка для скейлера, песок для пескоструя, одноразка, вода. Интересно, сколько у них лечение стоит.

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