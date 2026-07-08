Лукашенко дал медаль Франциска Скорины матери пропагандиста Тура

Лукашенко дал медаль Франциска Скорины матери пропагандиста Тура2
- 8.07.2026, 17:37
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Ирина Тур возглавляет Дом культуры в Лиде.
30 июня Лукашенко вручал государственные награды. Среди награжденных медалью Франциска Скорины была и Ирина Тур — мать пропагандиста Игоря Тура, пишет «Гродненская правда».
Ирина Тур родом из деревни в Мядельском районе, окончила хореографическое отделение культурно-просветительского училища в Минске (ныне Минский государственный колледж искусств). После работала художественным руководителем в сельских домах культуры, режиссёром, а затем и директором Лидского районного научно-методического центра. Дом культуры в Лиде она возглавляет уже 20 лет, здесь же заведует детским отделом и её дочь Ольга Каплун.
«Медали Франциска Скорины сын был удостоен на 5 лет раньше меня, - сказала Ирина Тур после награждения. - И видно, что это его очень смущает. Но, думаю, что он, сам будучи отцом, понимает: для каждого из родителей достижения детей дороже их собственных наград. Главное — что наши семейные традиции он перенёс в свою семью, а привитые моральные ценности — в профессиональную деятельность и отношения с окружающими».
Игорь Тур – один из ключевых пропагандистов лукашенковского режима, известен лживыми и оскорбительными высказываниями в адрес белорусской оппозиции и участников протестов.