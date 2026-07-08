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Психологи рассказали, почему упорство без страсти не работает

  • 8.07.2026, 18:23
Психологи рассказали, почему упорство без страсти не работает
Иллюстрационное фото

Популярное понятие «упорства» нередко понимают слишком упрощенно.

Психологи пришли к выводу, что одной настойчивости недостаточно для достижения успеха. Как показывают исследования, решающую роль играет не только умение преодолевать трудности, но и искренний интерес к тому, чем занимается человек, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты напоминают, что популярное понятие «упорства» нередко понимают слишком упрощенно — как способность терпеть любые лишения. Однако появились концепция, которая изначально рассматривала его как сочетание двух качеств: настойчивости и глубокой увлеченности выбранной целью.

В качестве примера психологи приводят историю женщины, которая два года ежедневно писала романтические романы, хотя не любила этот жанр. Несмотря на дисциплину и четкий план, работа вызывала лишь раздражение и эмоциональное истощение. Лишь после того как она переключилась на научно-популярные тексты — тему, которая действительно ее вдохновляла, — появились новые идеи и первая публикация в популярном журнале.

Исследования подтверждают этот вывод. Анализ работы более 400 сотрудников технологической компании показал, что самые высокие оценки получили те, кто сочетал настойчивость с искренней увлеченностью своим делом. Аналогичная связь была обнаружена и среди студентов, лучшие результаты демонстрировали те, кто испытывал интерес к учебе, а не просто заставлял себя заниматься.

Эксперты советуют регулярно задавать себе вопрос, действительно ли выбранная цель соответствует собственным интересам, а не ожиданиям окружающих. Если увлеченности пока нет, ее можно развить, связывая работу со своими ценностями и постепенно наращивая профессиональные навыки.

По мнению психологов, именно сочетание страсти и настойчивости превращает усилия в источник энергии, тогда как упорство без внутренней мотивации гораздо чаще приводит к выгоранию.

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