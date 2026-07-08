Конор Макгрегор снова выйдет на ринг 8.07.2026, 18:51

Фото: thenotoriousmma / Instagram

Самый популярный боец UFC брал паузу на целых пять лет.

Считаные дни остаются до исторического поединка с участием Конора Макгрегора. Ирландский боец возвращается в октагон и сразится с Максом Холлоуэем.

За пять лет чего только не происходило с Конором: все началось с перелома ноги, потом были загулы, измены и даже попытки поучаствовать в президентской гонке.

Намеки на камбэк бывали и раньше, но теперь все серьезно: бой Макгрегор – Холлоуэй станет украшением турнира UFC 329.

Турнир UFC под номером 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев. Во главе ивента, конечно же, долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Это будет реванш против Макса Холлоуэя.

Примечательно, что со времени их первого поединка прошло уже 13 лет.

Детали предстоящего боя не разглашаются. Пока точно не известно, какой будет гонорар у Конора. Сам он заявил, что UFC мог бы заплатить и побольше.

«Мы нашли компромисс и заключили выгодную сделку. Соответствует ли она моей реальной ценности? Вероятно, нет. Соответствует ли она тому, что они изначально хотели мне предложить? Определенно нет. Мы нашли компромисс», – приводит слова Макгрегора портал Sherdog.

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