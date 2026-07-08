Foreign Policy: НАТО отправляется за покупками 8.07.2026, 18:39

Генсек НАТО представил новые планы закупок на миллиарды долларов.

НАТО объявило о масштабных оборонных инвестициях накануне саммита в Анкаре, стремясь показать президенту США Дональду Трампу, что союзники готовы увеличивать расходы на безопасность, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представил новые планы закупок на «миллиарды, буквально миллиарды» долларов. В ближайшие пять лет страны альянса намерены направить около 40 миллиардов долларов на развитие систем борьбы с беспилотниками, более 26 миллиардов — на интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, а еще 1,6 миллиарда — на новые ударные возможности.

В поставках участвуют как американские компании, включая Lockheed Martin, Raytheon, Palantir и Anduril, так и европейские производители — немецкая Rheinmetall, французская Airbus, шведская Saab и турецкая Aselsan.

Рютте заявил, что эти вложения стали первым результатом договоренностей, достигнутых год назад на саммите НАТО в Гааге, где союзники пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Однако остается главный вопрос — убедят ли эти меры Трампа. Президент США вновь раскритиковал партнеров по альянсу уже после прибытия в Анкару, заявив, что союзники недостаточно поддерживают Вашингтон.

Посол США при НАТО Мэтт Уитакер назвал нынешние обязательства «хорошим началом», но подчеркнул, что Трамп ожидает более быстрых действий от всех стран.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что союзники находятся на правильном пути, хотя признал необходимость ускорения. Его шведский коллега Пал Йонсон отметил, что Европе нужно снизить зависимость от американской военной мощи.

Теперь главная задача НАТО — превратить крупные финансовые вложения в реальные боевые возможности как можно быстрее.

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