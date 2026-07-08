Шанс для НАТО 5 8.07.2026, 14:41

Альянс может выйти из саммита в Анкаре более сильным.

Саммит НАТО в Анкаре может стать одним из самых сложных за последние годы. Лидеры стран альянса собрались на фоне растущих разногласий между США и европейскими союзниками, а также неопределенности вокруг будущей роли Вашингтона в системе коллективной обороны, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Перед встречей президент США Дональд Трамп раскритиковал партнеров по НАТО и усомнился в достаточном вкладе союзников в общую безопасность. Он также допускал возможность пересмотра американского участия в альянсе, что усилило тревогу в Европе относительно надежности ключевого принципа НАТО — взаимной защиты.

Дополнительное напряжение вызвали заявления Вашингтона о возможном сокращении или пересмотре американского военного присутствия в Европе. На фоне продолжающейся войны России против Украины и роста гибридных угроз со стороны Москвы союзники пытаются понять, каким будет новый баланс ответственности внутри альянса.

Однако аналитики считают, что у НАТО есть возможность выйти из саммита более сильным. Главная задача — показать реальный прогресс в выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов. После прошлогоднего решения страны альянса договорились стремиться к уровню в 5% ВВП на оборону, и теперь им необходимо подтвердить готовность выполнить эти планы.

Еще одним приоритетом станет превращение финансовых вложений в реальные военные возможности. Союзники могут объявить новые проекты совместного производства вооружений, включая развитие технологий искусственного интеллекта и ускорение поставок техники.

Отдельное внимание будет уделено Украине. НАТО намерено сохранить поддержку Киева, одновременно участвуя в дипломатических усилиях по завершению войны. Эксперты также предлагают активнее использовать опыт украинской оборонной промышленности для укрепления собственного производства стран альянса.

По мнению авторов анализа, успех встречи в Анкаре будет зависеть от способности союзников сохранить единство, избежать публичных конфликтов и показать, что НАТО способно адаптироваться к новым вызовам.

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