Российский депутат сбежал с интервью после вопроса, почему он не на фронте

Российский депутат сбежал с интервью после вопроса, почему он не на фронте1
- 8.07.2026, 9:08
Скандальное видео.
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев послал интервьюера и ушел с интервью после вопроса, почему он, призывая граждан участвовать в войне против Украины, сам сидит в Москве. Фрагмент записи, на которой депутат срывается на крик, опубликован в Telegram адвоката Ивана Миронова (он записывал интервью).
Миронов, в частности, спросил, почему депутаты и их дети не воюют на войне против Украины. Журавлев ответил, что некоторые депутаты были на фронте. На что Миронов сказал, что нет ни одного погибшего депутата, и поинтересовался, почему так. Журавлев счел, что это «очень странный вопрос». Позже Миронов спросил, почему Журавлев, агитируя за участие в войне против Украины, сам остается в Москве. «Вам корочка [участника войны] нужна? Корочку в задницу себе засуньте!» – закричал Журавлев.
«Депутатам всем запрещено там участвовать»— Ateo Breaking (@AteoBreaking) July 7, 2026
Депутат Журавлёв обиделся на вопрос, почему он призывает людей идти на СВО, а сам сидит в Москве. pic.twitter.com/cpAn6f3D08
Он похвастался, что был на оккупированном Донбассе на «инаугурации» бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко (не пояснив, какое это имеет отношение к боевым действиям), затем заявил, что депутатам якобы запрещено участвовать в войне. «Да на х*р вы мне нужны, сидеть тут, интервью с вами записывать. Пошел ты на хер!» – выкрикнул он и ушел.