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Российский депутат сбежал с интервью после вопроса, почему он не на фронте

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  • 8.07.2026, 9:08
Российский депутат сбежал с интервью после вопроса, почему он не на фронте
Алексей Журавлев

Скандальное видео.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев послал интервьюера и ушел с интервью после вопроса, почему он, призывая граждан участвовать в войне против Украины, сам сидит в Москве. Фрагмент записи, на которой депутат срывается на крик, опубликован в Telegram адвоката Ивана Миронова (он записывал интервью).

Миронов, в частности, спросил, почему депутаты и их дети не воюют на войне против Украины. Журавлев ответил, что некоторые депутаты были на фронте. На что Миронов сказал, что нет ни одного погибшего депутата, и поинтересовался, почему так. Журавлев счел, что это «очень странный вопрос». Позже Миронов спросил, почему Журавлев, агитируя за участие в войне против Украины, сам остается в Москве. «Вам корочка [участника войны] нужна? Корочку в задницу себе засуньте!» – закричал Журавлев.

Он похвастался, что был на оккупированном Донбассе на «инаугурации» бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко (не пояснив, какое это имеет отношение к боевым действиям), затем заявил, что депутатам якобы запрещено участвовать в войне. «Да на х*р вы мне нужны, сидеть тут, интервью с вами записывать. Пошел ты на хер!» – выкрикнул он и ушел.

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