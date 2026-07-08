«Не понял, что едет на красный?»13
- 8.07.2026, 9:44
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Досадная авария на проспекте в Минске попала на видео.
Читатель «Онлайнера» в воскресенье, 5 июля, попал в обидное ДТП на пересечении улицы Ангарской и Партизанского проспекта в Минске. Он ехал на зеленый сигнал светофора и вдруг получил сильный удар справа. Есть видео с разных ракурсов.
Читатель за рулем белого Volkswagen пересекал проспект в направлении улицы Ангарской. Нужная полоса, старт на чистый зеленый сигнал светофора — что могло пойти не так?
К моменту, когда произошел удар, зеленый свет в обозначенном направлении горел уже около 5 секунд. Так на какой сигнал светофора выехал на перекресток автомобиль справа?
От удара справа в заднюю часть Volkswagen развернуло.
— Геометрию и ось повело в машине. Я сам цел, но остался без работы, — говорит водитель этой машины.
На место вызвали ГАИ.
— Другой водитель сказал, что засмотрелся на светофор дальше по проспекту и даже не понял, что едет на красный, — добавил водитель.