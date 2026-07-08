«Не понял, что едет на красный?» 13 8.07.2026, 9:44

4,416

Досадная авария на проспекте в Минске попала на видео.

Читатель «Онлайнера» в воскресенье, 5 июля, попал в обидное ДТП на пересечении улицы Ангарской и Партизанского проспекта в Минске. Он ехал на зеленый сигнал светофора и вдруг получил сильный удар справа. Есть видео с разных ракурсов.

Читатель за рулем белого Volkswagen пересекал проспект в направлении улицы Ангарской. Нужная полоса, старт на чистый зеленый сигнал светофора — что могло пойти не так?

К моменту, когда произошел удар, зеленый свет в обозначенном направлении горел уже около 5 секунд. Так на какой сигнал светофора выехал на перекресток автомобиль справа?

От удара справа в заднюю часть Volkswagen развернуло.

— Геометрию и ось повело в машине. Я сам цел, но остался без работы, — говорит водитель этой машины.

На место вызвали ГАИ.

— Другой водитель сказал, что засмотрелся на светофор дальше по проспекту и даже не понял, что едет на красный, — добавил водитель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com