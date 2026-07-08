закрыть
8 июля 2026, среда, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Не понял, что едет на красный?»

13
  • 8.07.2026, 9:44
  • 4,416
«Не понял, что едет на красный?»

Досадная авария на проспекте в Минске попала на видео.

Читатель «Онлайнера» в воскресенье, 5 июля, попал в обидное ДТП на пересечении улицы Ангарской и Партизанского проспекта в Минске. Он ехал на зеленый сигнал светофора и вдруг получил сильный удар справа. Есть видео с разных ракурсов.

Читатель за рулем белого Volkswagen пересекал проспект в направлении улицы Ангарской. Нужная полоса, старт на чистый зеленый сигнал светофора — что могло пойти не так?

К моменту, когда произошел удар, зеленый свет в обозначенном направлении горел уже около 5 секунд. Так на какой сигнал светофора выехал на перекресток автомобиль справа?

От удара справа в заднюю часть Volkswagen развернуло.

— Геометрию и ось повело в машине. Я сам цел, но остался без работы, — говорит водитель этой машины.

На место вызвали ГАИ.

— Другой водитель сказал, что засмотрелся на светофор дальше по проспекту и даже не понял, что едет на красный, — добавил водитель.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип