«Не играйте с нами»: руководство НАТО обратилось к Путину
- 8.07.2026, 10:35
- 2,034
Альянс готов жестко отвечать.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита Альянса в Анкаре выступил с предупреждением в адрес диктатора РФ Владимира Путина. Он призвал Кремль не провоцировать участников Блока. Об этом говорится в официальном пресс-релизе НАТО.
По словам Рютте, НАТО не представляет угрозы для других государств, однако готово решительно защищать своих членов в случае любой агрессии.
«Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать свой образ жизни, нашу демократию и нашу территорию», – заявил генсек Альянса.
Он также связал массированные российские удары с воздуха по украинским городам с отсутствием значительных успехов армии РФ на поле боя.
«Я думаю, это еще раз показывает, насколько Путин в отчаянии, ведь украинцы хорошо воюют на поле боя», – отметил Рютте.
Ранее американский генерал Бен Ходжес заявил, что если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.