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«Не играйте с нами»: руководство НАТО обратилось к Путину

  • 8.07.2026, 10:35
  • 2,034
«Не играйте с нами»: руководство НАТО обратилось к Путину

Альянс готов жестко отвечать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита Альянса в Анкаре выступил с предупреждением в адрес диктатора РФ Владимира Путина. Он призвал Кремль не провоцировать участников Блока. Об этом говорится в официальном пресс-релизе НАТО.

По словам Рютте, НАТО не представляет угрозы для других государств, однако готово решительно защищать своих членов в случае любой агрессии.

«Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать свой образ жизни, нашу демократию и нашу территорию», – заявил генсек Альянса.

Он также связал массированные российские удары с воздуха по украинским городам с отсутствием значительных успехов армии РФ на поле боя.

«Я думаю, это еще раз показывает, насколько Путин в отчаянии, ведь украинцы хорошо воюют на поле боя», – отметил Рютте.

Ранее американский генерал Бен Ходжес заявил, что если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

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