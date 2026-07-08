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«Мадяр»: Поражены еще девять российских танкеров в Азовском море

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  • 8.07.2026, 11:30
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«Мадяр»: Поражены еще девять российских танкеров в Азовском море
Роберт («Мадяр») Бровди

За трое суток — 19 суден.

Силы беспилотных систем ВСУ ночью в среду, 8 июля, атаковали девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море, сообщил командующий СБС Роберт («Мадяр») Бровди.

За последние трое суток украинские дроны поразили 19 российских танкеров, один сухогруз и один паром во временно оккупированной Керчи.

Также «Мадяр» сообщил, что в ночь на 8 июля СБС поразили 53 военные цели в аннексированном Крыму. Среди них — шесть электростанций и другие объекты. В период с 1 по 8 июля украинские дроны повредили 50 российских энергоузлов в Крыму.

Удары были нанесены при координации Центра глубокого поражения Сил беспилотных систем, добавил «Мадяр».

Как писал сайт Charter97.org, эксперты сравнили удары по российским танкерам с Цусимой — разгромом японским флотом 2-й Тихоокеанской эскадры Российской империи.

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