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Холодный фронт активного циклона продвигается на восток Беларуси

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  • 8.07.2026, 11:37
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Холодный фронт активного циклона продвигается на восток Беларуси

В Минске в ближайшее время покажется солнце.

Холодный фронт активного циклона, центр которого смещается по более южной траектории над Литвой, продвигается на восток Беларуси. В Минске в ближайшее время покажется солнце, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

На спутниковом снимке отчетливо видна граница облачности, совпадающая с границей сильного струйного течения в средней тропосфере.

На северо-запад страны вблизи центра циклона начинает распространяться неустойчивая воздушная масса и фронт окклюзии. Там формируется конвективная облачность. Сегодня в данном районе не исключено явление «training storms». При нем кучево-дождевые облака движутся цепочкой друг за другом по одной траектории, выливая большое количество осадков на одну и ту же территорию.

В Гродненской области сохраняется высокая вероятность образования торнадоопасных суперъячеек.

Кроме того, начиная с запада на большую часть страны распространится сильный градиентный ветер с порывами до 15–20 м/с, а по юго-западу местами до 22 м/с.

Днём +14..+21°С, холоднее по северо-западу. В Минске +16..+18°С, во 2-й половине дня кратковременные дожди, возможна гроза и порывистый ветер до 15–18 м/с.

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