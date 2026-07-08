Мобилизовывать некого 1 Александр Морозов

8.07.2026, 12:15

3,418

Александр Морозов

Деклассированных всех уже выгребли.

«Мобилизация». А кого мобилизовывать в России?

Госкорпорации не могут снять брони. Для примера: Ростех – 750 тыс. работников. Им, чтобы обеспечивать войну, как заявлял Ростех, надо еще 150 тыс., а не снятие брони с имеющихся.

Или, допустим, Росатом.

Ну, или даже возьмем МВД (1 млн сотрудников), так там «кадровый голод», не хватает 130 тыс., как заявлял Колокольцев.

Ну и так далее.

Деклассированных всех уже выгребли.

Скажут: можно мобилизовать студентов. Но массовое убийство студентов в социальном плане – это совсем другое дело, чем если убит 45-летний мужик и старше. После 45 и жить-то незачем, сгинул – и ладно. А студент – в социальном восприятии – это ребенок.

Мобилизовывать некого.

Александр Морозов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com