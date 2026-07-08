Мобилизовывать некого1
- Александр Морозов
- 8.07.2026, 12:15
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Деклассированных всех уже выгребли.
«Мобилизация». А кого мобилизовывать в России?
Госкорпорации не могут снять брони. Для примера: Ростех – 750 тыс. работников. Им, чтобы обеспечивать войну, как заявлял Ростех, надо еще 150 тыс., а не снятие брони с имеющихся.
Или, допустим, Росатом.
Ну, или даже возьмем МВД (1 млн сотрудников), так там «кадровый голод», не хватает 130 тыс., как заявлял Колокольцев.
Ну и так далее.
Деклассированных всех уже выгребли.
Скажут: можно мобилизовать студентов. Но массовое убийство студентов в социальном плане – это совсем другое дело, чем если убит 45-летний мужик и старше. После 45 и жить-то незачем, сгинул – и ладно. А студент – в социальном восприятии – это ребенок.
Мобилизовывать некого.
Александр Морозов, «Фейсбук»