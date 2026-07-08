Первый электромобиль Bentley готовится к громкой премьере
- 8.07.2026, 12:56
Название Torcal отсылает к заповеднику в испанской Андалусии.
Bentley официально раскрыла название своего первого серийного электромобиля — Torcal. Премьера роскошного электрического кроссовера состоится 23 сентября в Лондоне и станет важной вехой для британской марки, несмотря на перенос планов по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Название Torcal отсылает к природному заповеднику Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии. Тем самым Bentley сохраняет традицию называть модели в честь известных природных локаций, как это уже было с Bentayga, Bacalar и Batur.
Новинка окажется компактнее Bentayga, однако сохранит фирменный статус крупного премиального кроссовера. Судя по опубликованному тизеру и шпионским снимкам, Torcal получит классический пятидверный кузов с более современным дизайном, вдохновленным концептом EXP 15.
По предварительным данным, электрокроссовер будет построен на платформе Premium Platform Electric (PPE), которую также использует Porsche Cayenne Electric. Это позволяет рассчитывать на впечатляющие характеристики: мощность свыше 1000 лошадиных сил, батарею емкостью 113 кВт·ч, запас хода до 640 километров по циклу WLTP и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью до 400 кВт.
В Bentley рассчитывают, что Torcal привлечет новую аудиторию. По словам руководителя североамериканского подразделения компании Майка Рокко, около 80% участников закрытых презентаций в США заявили о готовности приобрести новый электромобиль. При этом бензиновые и гибридные модели сохранятся в линейке бренда еще как минимум несколько лет.