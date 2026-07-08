Первый электромобиль Bentley готовится к громкой премьере 8.07.2026, 12:56

Фото: Bentley

Название Torcal отсылает к заповеднику в испанской Андалусии.

Bentley официально раскрыла название своего первого серийного электромобиля — Torcal. Премьера роскошного электрического кроссовера состоится 23 сентября в Лондоне и станет важной вехой для британской марки, несмотря на перенос планов по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Название Torcal отсылает к природному заповеднику Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии. Тем самым Bentley сохраняет традицию называть модели в честь известных природных локаций, как это уже было с Bentayga, Bacalar и Batur.

Новинка окажется компактнее Bentayga, однако сохранит фирменный статус крупного премиального кроссовера. Судя по опубликованному тизеру и шпионским снимкам, Torcal получит классический пятидверный кузов с более современным дизайном, вдохновленным концептом EXP 15.

Фото: Bentley

По предварительным данным, электрокроссовер будет построен на платформе Premium Platform Electric (PPE), которую также использует Porsche Cayenne Electric. Это позволяет рассчитывать на впечатляющие характеристики: мощность свыше 1000 лошадиных сил, батарею емкостью 113 кВт·ч, запас хода до 640 километров по циклу WLTP и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью до 400 кВт.

В Bentley рассчитывают, что Torcal привлечет новую аудиторию. По словам руководителя североамериканского подразделения компании Майка Рокко, около 80% участников закрытых презентаций в США заявили о готовности приобрести новый электромобиль. При этом бензиновые и гибридные модели сохранятся в линейке бренда еще как минимум несколько лет.

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