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ВСУ ударили по нефтяному объекту в Уфе

  • 8.07.2026, 13:12
ВСУ ударили по нефтяному объекту в Уфе
Фото: Exilenova+

Начался пожар.

В среду, 8 июля, в Уфе в Башкортостане был поражен один из нефтяных объектов, в результате чего начался масштабный пожар.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, публикуя кадры очевидцев.

На кадрах виден густой дым в районе НПЗ.

Местные власти сообщают, что после атаки 17 рейсов на вылет из аэропорта и 14 на прилет задерживаются в Уфе.

При этом еще два самолета, летевших в Уфу, сели в соседних городах.

В ночь на 8 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций поразили два нефтеперерабатывающих предприятия РФ в Нижнекамске, Республика Татарстан.

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