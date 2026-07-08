ВСУ ударили по нефтяному объекту в Уфе
- 8.07.2026, 13:12
Начался пожар.
В среду, 8 июля, в Уфе в Башкортостане был поражен один из нефтяных объектов, в результате чего начался масштабный пожар.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, публикуя кадры очевидцев.
На кадрах виден густой дым в районе НПЗ.
Местные власти сообщают, что после атаки 17 рейсов на вылет из аэропорта и 14 на прилет задерживаются в Уфе.
При этом еще два самолета, летевших в Уфу, сели в соседних городах.
В ночь на 8 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций поразили два нефтеперерабатывающих предприятия РФ в Нижнекамске, Республика Татарстан.