На дно Северного моря упал астероид 4 8.07.2026, 13:49

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Он поднял цунами высотой более 30 метров.

Космический камень, чья ширина составляла 48 метров, упал под небольшим углом с запада, образовав кратер шириной 3 км. Он располагается на глубине 700 метров под дном южной части Северного моря, примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира, пишет Express.

В ходе удара в небо поднялась завеса камней, осадочных пород и морской воды высотой 2,4 километра, после чего она обрушилась, породив волны, высота которых превышала высоту многих современных небоскребов. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, положили конец 20-летним дебатам о происхождении кратера.

Обнаруженный в 2002 году во время сейсмических исследований при разведке нефти, кратер Силверпит с его круглой формой, центральным пиком и окружающим кольцом разломов долгое время указывал на внеземное столкновение. Скептики утверждали, что он образовался в результате соляной тектоники или вулканического обрушения. В 2009 году геологи официально проголосовали против гипотезы о столкновении.

Новые сейсмические изображения высокого разрешения в сочетании с анализом образцов горных пород из расположенной неподалеку нефтяной скважины предоставили убедительные доказательства. Исследователи идентифицировали «деформированные» кристаллы кварца и полевого шпата — минералы, деформированные только под экстремальным давлением высокоскоростного удара.

- Мы нашли иголку в тоге сена. Это неопровержимо доказывает гипотезу о падении астероида, - говорит глава исследования Уисдин Николсон из Университета Хериот-Уотта.

Это событие пополняет растущий каталог подтвержденных морских столкновений, включая Чиксулуб у берегов Мексики, связанный с вымиранием динозавров 66 млн лет назад, и недавно подтвержденный кратер Надир.

Николсон отметил, что это открытие открывает ценную возможность понять, как столкновения с астероидами изменяют поверхности планет, — знания, которые трудно получить где-либо еще. Исследование также подчеркивает потенциальную опасность будущих столкновений с астероидами.

После того как загадка разгадана, ученые теперь могут использовать Сильверпит в качестве естественной лаборатории для изучения подповерхностных эффектов высокоскоростных ударов. Кратер остается невидимым на современном морском дне, сохранившись под толстыми слоями осадочных пород.

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