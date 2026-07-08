Z-блогеры обсуждают покупку лошадей 5 Иван Филиппов

8.07.2026, 14:24

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НПЗ будут гореть и дальше.

Резюмирую для вас всё, что про удары по НПЗ написали за минувшие дни военные и околовоенные каналы.

Если совсем коротко: НПЗ будут гореть и дальше, причем регулярно. Никаких способов организовать защиту стратегически важных объектов на фоне топливного кризиса у государства нет.

Точнее, не так. Они есть — есть и технологии, и оружие, даже кадры есть, вот только чтобы эффективно их применять, необходима полная радикальная реформа системы государственного управления. Желательно, чтобы она сопровождалась посажением на кол всех лиц, принимающих решения, от вахтера до Владимир Владимирыча.

Поскольку сделать это невозможно, то смотри пункт первый — будут гореть НПЗ.

Система работает так, как её построили:

Руководят не компетентные, а лояльные.

Инициатива наказуема. Всегда.

Никто не хочет брать на себя ответственность за заведомо проблемную сферу.

И система эта прекрасно работает для поддержания спокойствия Владимир Владимирыча, но вот от беспилотников она защититься не в состоянии.

Ну и цитата.

«Ситуация с Омским НПЗ заставляет поднять неудобный вопрос о „транзитёрах“ — регионах, где местные антидронщики руководствуются объектовым принципом защиты: не по нам летит — и пусть летит себе дальше, главное, что не мы в новостях и не наши объекты.

Да, вы удивитесь, такой подход имеет место, и не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении МОГов: а как мы вообще поймём, что летит именно в наш объект?

В ответ на мои круглые глаза он сказал: ну, у нас же мандат оборонять именно своё, если мы потратим БК за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство — на каком основании? А главное, и действительно ведь спросит. Учёт и контроль — наше всё».

Это написал не хрен с горы, а Алексей Чадаев, руководитель крупнейшего в стране дроноводческого центра и один из главных специалистов в вопросе, который, кроме того, ещё и с начальниками общаться умеет в силу своего особого бэкграунда довоенного и нынешнего статуса заместителя министра транспорта.

Такие дела. Зетники на этом фоне обсуждают покупку коней и инвестиции в гужевой транспорт.

Иван Филиппов, «Фейсбук»

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