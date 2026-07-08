В России появились «топливные пираты» 10 8.07.2026, 12:01

7,722

Они пробивают бензобаки запаркованных авто и сливают топливо.

По всей России сливают бензин из припаркованных машин.

Из-за топливного коллапса в одночасье вернулись «лихие 90-е», которыми так любят пугать путинские пропагандисты. Оставлять машину с полным баком на улице стало опасно.

Чтобы раздобыть бензин, воры сверлят в бензобаках дыры, обрезают патрубки, взламывают крышки, обратила внимание «Говорит НеМосква».

Топливный кризис в России разворачивается постепенно: первыми с острой нехваткой нефтепродуктов и стремительным ростом розничных цен столкнулись приграничные и южные регионы РФ, в частности Белгородская, Брянская, Курской и Ростовской области, а также оккупированный Крым и другие захваченные врагом территории.

22 июня сообщалось, что в шести регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на фоне топливного кризиса. По данным российских СМИ, дефицит связывают с последствиями ударов по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com