В России появились «топливные пираты»10
- 8.07.2026, 12:01
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Они пробивают бензобаки запаркованных авто и сливают топливо.
По всей России сливают бензин из припаркованных машин.
Из-за топливного коллапса в одночасье вернулись «лихие 90-е», которыми так любят пугать путинские пропагандисты. Оставлять машину с полным баком на улице стало опасно.
Чтобы раздобыть бензин, воры сверлят в бензобаках дыры, обрезают патрубки, взламывают крышки, обратила внимание «Говорит НеМосква».
Топливный кризис в России разворачивается постепенно: первыми с острой нехваткой нефтепродуктов и стремительным ростом розничных цен столкнулись приграничные и южные регионы РФ, в частности Белгородская, Брянская, Курской и Ростовской области, а также оккупированный Крым и другие захваченные врагом территории.
22 июня сообщалось, что в шести регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на фоне топливного кризиса. По данным российских СМИ, дефицит связывают с последствиями ударов по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре РФ.