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В России появились «топливные пираты»

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  • 8.07.2026, 12:01
  • 7,722
В России появились «топливные пираты»

Они пробивают бензобаки запаркованных авто и сливают топливо.

По всей России сливают бензин из припаркованных машин.

Из-за топливного коллапса в одночасье вернулись «лихие 90-е», которыми так любят пугать путинские пропагандисты. Оставлять машину с полным баком на улице стало опасно.

Чтобы раздобыть бензин, воры сверлят в бензобаках дыры, обрезают патрубки, взламывают крышки, обратила внимание «Говорит НеМосква».

Топливный кризис в России разворачивается постепенно: первыми с острой нехваткой нефтепродуктов и стремительным ростом розничных цен столкнулись приграничные и южные регионы РФ, в частности Белгородская, Брянская, Курской и Ростовской области, а также оккупированный Крым и другие захваченные врагом территории.

22 июня сообщалось, что в шести регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на фоне топливного кризиса. По данным российских СМИ, дефицит связывают с последствиями ударов по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре РФ.

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