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Украина разбомбила четыре моста в Белгородской области

  • 8.07.2026, 12:26
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Украина разбомбила четыре моста в Белгородской области

Группировка оккупантов лишилась важных путей для снабжения.

Вооруженные силы Украины 7 июля нанесли удары по мостам в Валуйском округе Белгородской области, которые использовались для снабжения российских войск на Харьковском направлении. По данным «Пепла», в Колыхалино ракетой был уничтожен мост через реку Ураеву — через него проходила дорога к приграничным населенным пунктам, включая Уразово, Двулучное и Жердевку. В сети появилось видео разрушений. Российская армия использовала этот маршрут для обеспечения группировки под Купянском через автомобильный пункт пропуска «Логачевка».

Также ВСУ поразили мост между Уразово и селом Двулучное, в 8 километрах к югу от разрушенной переправы в Колыхалино. На этом фоне минтранс Белгородской области ввел ограничения на движение транспорта. «В целях обеспечения безопасности» с 7 июля до 5 августа оно не будет осуществляться на двух участках дороги Валуйки — Уразово — Логачевка: около выезда из Шелаево и выезда из Уразово. При этом z-канал «Zаписки vетерана» сообщил, что всего за 7 июля ВСУ «уничтожили» четыре моста в Валуйском округе «с помощью управляемых авиабомб». Какие именно это переправы, не уточняется. «Очевидно, противник старается нарушить логистику наших подразделений, которые сейчас активно ведут наступательные действия в Харьковской области», — добавил автор паблика.

Ранее ВСУ разрушили или серьезно повредили более 10 мостов на оккупированных Россией территориях. Целями становились объекты, через которые армия РФ перебрасывает личный состав, вооружение и боеприпасы, отмечал украинский Генштаб.

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