Лукашенко принял решение по нефтегазовому рынку 2 8.07.2026, 12:16

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Что и для кого меняется.

В Беларуси задним числом снизили экспортные пошлины на сжиженный углеводородный газ. Причем эти ставки «урезали» почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Тарифы на сжиженные углеводородные газы снизили с 130,2 до 69,5 долларов за тонну, этан, а на бутан и изобутан — с 117,1 до 62,5 долларов за тонну.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но действует на все договоры с 1 июля 2026 года.

Среди ключевых экспортеров сжиженного углеводородного газа в нашей стране — «Белоруснефть» и Белорсуская нефтяная компания. Нынешнее решение Совмина выгодно этим структурам, которым теперь надо будет меньше денег отдавать в госказну с таких поставок за границу. Также более низкие экспортные пошлины могут позволить компаниям снизить цены на свою продукцию, которую они поставляют за границу.

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