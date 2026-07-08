«Это позор Лукашенко» 1 8.07.2026, 7:40

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У нас в сельском хозяйстве действительно бардак.

Во время совещания по развитию Могилевской области Лукашенко раскритиковал ситуацию в двух агропромышленных комплексах, которые находятся в структуре Управления делами президента (УДП) — «Агропромышленном холдинге» и «Купаловском».

Особенно его возмутила ситуация в последнем. По словам правителя, в показательном агрохолдинге нет дисциплины: растет падеж скота, техника не готова к уборке, а скот иногда остается без воды.

Лукашенко отметил, что местные власти готовы вернуть эти предприятия в свое ведение, так как руководители на местах лучше понимают потребности района и могут быстрее принимать управленческие решения.

— Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность, — сказал он.

«Филин» спросил предпринимателя и экс-чиновника райисполкома Николая Лысенкова, почему предприятия, которые находятся под крылом УДП, все равно неэффективны.

— Не только эти агрохолдинги неэффективны, а все сельское хозяйство в Беларуси. Куда-то вливается много денег, и проблемы закрываются. В эти агрохолдинги просто стали меньше вливать денег.

Сейчас в Управделами, видимо, нет денег, чтобы решать проблемы, и они избавляются от этих агрохолдингов, перекладывая всю головную боль на плечи других людей, — говорит Лысенков в комментарии Филину. — Я вижу это так: «У нас нет денег, не получается с этим справиться, давайте теперь вы мучайтесь и разбирайтесь, но результат в виде хорошей картинки должен быть».

— Надо понимать, что никто и никогда за время правления Лукашенко не требовал эффективного сельского хозяйства. Оно должно работать по плану: что приказали, то надо вырастить. А денег давали кому сколько получится.

Если есть богатый агрохолдинг — значит, там пробивной руководитель: знает, куда постучаться, чтобы дали денег. Если денег не дали, то какой бы руководитель ни был — ничего из этого не будет. У нас нет бизнеса в сельском хозяйстве, оно не зарабатывает, а просто выполняет планы.

Могла ли вообще эта идея создания агрохолдингов при Управделами быть успешной? Если успех — это красивая картинка с чистыми телятами и высокими зарплатами — да. Но на предприятиях, где нет хозяина, где решения принимаются сверху, не будет эффективности.

Если агрохолдинги все же передадут в коммунальную собственность, то они станут головной болью местных исполкомов, продолжает Лысенков.

— Они будут из кожи вон лезть, чтобы выслужиться и сделать эти предприятия успешными. Но каким способом — будут заставлять предприятия, у которых есть финансирование, поддерживать эти агрохолдинги себе в ущерб. Но это все ради картинки. Чтобы Лукашенко в следующий раз приехал и сказал: «О, да, навели порядок». Не стоит задача, чтобы они стали эффективными.

Лукашенко часто любит говорить слово «бардак». А у нас в сельском хозяйстве действительно бардак. Он будет и дальше, пока не будет хозяина.

Хороший хозяин никогда не оставит свой скот без воды. А там — временные руководители, которые ждут, пока их отправят либо на повышение, либо выгонят, либо посадят. В этих холдингах все накапливается снежным комом.

То, что в холдинге Управделами у телят нет воды — это в первую очередь позор Лукашенко. Если бы был бардак только в одном районе — тогда это вина главы района. А у нас все сельское хозяйство убыточно и неэффективно, и это вина руководителя страны.

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