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США нанесли удары по целям в Иране

  • 8.07.2026, 7:45
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США нанесли удары по целям в Иране

И снова запретили Тегерану продавать нефть.

США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива, а также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть. Хрупкое перемирие снова оказалось под угрозой, в то время как американский президент встречается с мировыми лидерами на саммите НАТО в Турции, сообщает BBC.

Центральное командование США заявило, что американские военные провели серию «мощных» ударов по Ирану, чтобы нанести серьезный ущерб в ответ на возобновившиеся атаки на торговые суда в международных водах.

Удары стали ответом на атаки Ирана на три торговых судна, следовавших через Ормузский пролив, сказано в заявлении: «Продемонстрированная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня».

Во вторник в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один — в понедельник. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, там начался пожар в машинном отделении. Экипаж эвакуировался, однако источники Reuters сообщали, что пожар мог привести к взрыву. СМИ также сообщали, что у берегов Омана был поврежден танкер под саудовским флагом. Тегеран не брал на себя ответственность за атаки.

Ответные удары США по Ирану были нанесены по системам ПВО и берегового наблюдения, зенитным и крылатым ракетам, установкам для запуска беспилотников и портовым сооружениям, сообщили Reuters и Axios со ссылкой на американского чиновника.

Центральное командование позже заявило о завершении новой серии ударов и поражении более 80 целей — систем ПВО, пунктов управления, береговых радиолокационных станций, противокорабельных ракетных комплексов и малых катеров Корпуса стражей исламской революции.

По словам источника Axios, новые удары были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем удары в конце июня. Собеседник CNN назвал их «наказанием», которое «быстро не закончится».

Обмен ударами рискует ввергнуть США и Иран в новый цикл ответных действий, угрожая хрупкому меморандуму о взаимопонимании, подписанному президентами двух стран менее трех недель назад, комментирует Axios.

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