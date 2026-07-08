ВСУ подожгли Саратовский НПЗ 2 8.07.2026, 7:34

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Появились видео пожара.

В ночь на 8 июля беспилотники атаковали российские города Саратов и Борисоглебск. В Саратове после взрывов вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода, а в Борисоглебске также сообщают о возгорании.

Об этом сообщают Telegram-каналы и OSINT-сообщества, заметил New Voice.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе объявлена угроза атаки беспилотников, а все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, в местном аэропорту временно ввели ограничения на приём и отправку самолётов.

Около 02:40 по Минску жители Саратова сообщили о серии взрывов. После этого OSINT-сообщества заявили об атаке на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, известный как «Крекинг». В сети также появились видео пожара вблизи предприятия.

Кроме того, по информации OSINT-сообществ, беспилотники атаковали Борисоглебск Воронежской области. Там также зафиксирован пожар.

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