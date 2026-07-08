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США создадут в Европе центр техобслуживания ракет для Patriot

  • 8.07.2026, 5:14
США создадут в Европе центр техобслуживания ракет для Patriot

Вашингтон договорился с четырьмя европейскими странами.

США договорились о создании в Европе центра технического обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin во вторник, 7 июля.

«Lockheed Martin приветствует намерение Соединенных Штатов, Германии, Нидерландов, Польши и Швеции изучить возможность создания специализированного центра технического обслуживания ракет PAC-3 в Европе. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано сегодня в ходе Форума оборонной промышленности НАТО», – говорится в сообщении.

Центр будет обслуживать страны НАТО, эксплуатирующие ракеты-перехватчики PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Lockheed Martin будет обеспечивать техническую поддержку, а также содействие в инженерном обеспечении и управлении цепочками поставок.

О заключении соглашения сообщил также вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что новый сервисный центр должен ускорить возвращение ракет в боевую готовность.

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