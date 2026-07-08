Трамп рассматривает возможность продажи истребителей F-35 Турции 8.07.2026, 0:57

Нетаньяху против.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возможной продаже Турции истребителей пятого поколения F-35, несмотря на действующие ограничения со стороны Конгресса. Об этом он заявил во время саммита НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля, сообщает CNN.

Американский лидер также положительно оценил отношения с Анкарой, назвав Турцию более лояльной к США, чем некоторые другие страны, которые уже получили эти самолеты.

Он также сообщил, что готов отменить американские санкции против Турции, введенные в связи с приобретением российской системы противовоздушной обороны С-400.

В то же время возможная продажа истребителей вызвала резкую реакцию со стороны Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил против такого решения.

В интервью CNN Нетаньяху заявил, что поставка Турции самых современных американских истребителей не сделает её союзником США. Он раскритиковал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав Анкару «режимом, пронизанным Братьями-мусульманами», и заявил, что турецкий лидер представляет угрозу для Израиля.

«Он не является образцовым союзником Соединенных Штатов. Он угрожает уничтожить мою страну — единственное еврейское государство», — сказал премьер.

Нетаньяху сообщил, что лично призвал Трампа отказаться от продажи F-35 Турции, поскольку это, по его мнению, может «нарушить баланс сил на Ближнем Востоке».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com