Трамп рассматривает возможность продажи истребителей F-35 Турции
- 8.07.2026, 0:57
Нетаньяху против.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возможной продаже Турции истребителей пятого поколения F-35, несмотря на действующие ограничения со стороны Конгресса. Об этом он заявил во время саммита НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля, сообщает CNN.
Американский лидер также положительно оценил отношения с Анкарой, назвав Турцию более лояльной к США, чем некоторые другие страны, которые уже получили эти самолеты.
Он также сообщил, что готов отменить американские санкции против Турции, введенные в связи с приобретением российской системы противовоздушной обороны С-400.
В то же время возможная продажа истребителей вызвала резкую реакцию со стороны Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил против такого решения.
В интервью CNN Нетаньяху заявил, что поставка Турции самых современных американских истребителей не сделает её союзником США. Он раскритиковал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав Анкару «режимом, пронизанным Братьями-мусульманами», и заявил, что турецкий лидер представляет угрозу для Израиля.
«Он не является образцовым союзником Соединенных Штатов. Он угрожает уничтожить мою страну — единственное еврейское государство», — сказал премьер.
Нетаньяху сообщил, что лично призвал Трампа отказаться от продажи F-35 Турции, поскольку это, по его мнению, может «нарушить баланс сил на Ближнем Востоке».