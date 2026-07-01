Белорусов призвали на время отказаться от пенсий

Белорусов призвали на время отказаться от пенсий9
- 1.07.2026, 9:04
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В чем суть?
Соцслужбы предлагают белорусам на время отказаться от пенсий и продолжить работать без этих выплат. Суть — чтобы в будущем увеличить их размер. О такой опции напомнил Комитет по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, пишет «Зеркало».
Рассказывая об отложенном выходе на заслуженный отдых, в комитете уточнили: «Продолжая работать без получения пенсии, можно значительно увеличить ее размер. Человек при достижении пенсионного возраста обязательно назначает пенсию, но, продолжая работать, отказывается от ее получения [это необходимо сделать в органах по труду, занятости и социальной защите]».
В комитете добавили, что размер пенсии будет увеличен в зависимости от того, на какой период работник отказался от выплат.
«Минимальный период — два месяца, максимальный период — не установлен, — уточнили соцслужбы. — Бонусная программа предусматривает увеличение процента, на который повышается пенсия. Так, размер пенсии увеличится на 1% заработка, из которого исчисляется пенсия — при отказе от получения выплат на два месяца. На 6, 8, 10 и 12% такого заработка соответственно за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы работы. 14% — за полный пятый и каждый последующий год работы».
Напомним, по данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляла около 64 лет, а женщин — 78 лет. То есть это показатель до пандемии коронавируса, которая могла повлиять на него.
Пенсионный возраст в Беларуси для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.