закрыть
1 июля 2026, среда, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов призвали на время отказаться от пенсий

9
  • 1.07.2026, 9:04
  • 3,728
Белорусов призвали на время отказаться от пенсий

В чем суть?

Соцслужбы предлагают белорусам на время отказаться от пенсий и продолжить работать без этих выплат. Суть — чтобы в будущем увеличить их размер. О такой опции напомнил Комитет по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, пишет «Зеркало».

Рассказывая об отложенном выходе на заслуженный отдых, в комитете уточнили: «Продолжая работать без получения пенсии, можно значительно увеличить ее размер. Человек при достижении пенсионного возраста обязательно назначает пенсию, но, продолжая работать, отказывается от ее получения [это необходимо сделать в органах по труду, занятости и социальной защите]».

В комитете добавили, что размер пенсии будет увеличен в зависимости от того, на какой период работник отказался от выплат.

«Минимальный период — два месяца, максимальный период — не установлен, — уточнили соцслужбы. — Бонусная программа предусматривает увеличение процента, на который повышается пенсия. Так, размер пенсии увеличится на 1% заработка, из которого исчисляется пенсия — при отказе от получения выплат на два месяца. На 6, 8, 10 и 12% такого заработка соответственно за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы работы. 14% — за полный пятый и каждый последующий год работы».

Напомним, по данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляла около 64 лет, а женщин — 78 лет. То есть это показатель до пандемии коронавируса, которая могла повлиять на него.

Пенсионный возраст в Беларуси для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра