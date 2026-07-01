Белорусов призвали на время отказаться от пенсий 9 1.07.2026, 9:04

3,728

В чем суть?

Соцслужбы предлагают белорусам на время отказаться от пенсий и продолжить работать без этих выплат. Суть — чтобы в будущем увеличить их размер. О такой опции напомнил Комитет по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, пишет «Зеркало».

Рассказывая об отложенном выходе на заслуженный отдых, в комитете уточнили: «Продолжая работать без получения пенсии, можно значительно увеличить ее размер. Человек при достижении пенсионного возраста обязательно назначает пенсию, но, продолжая работать, отказывается от ее получения [это необходимо сделать в органах по труду, занятости и социальной защите]».

В комитете добавили, что размер пенсии будет увеличен в зависимости от того, на какой период работник отказался от выплат.

«Минимальный период — два месяца, максимальный период — не установлен, — уточнили соцслужбы. — Бонусная программа предусматривает увеличение процента, на который повышается пенсия. Так, размер пенсии увеличится на 1% заработка, из которого исчисляется пенсия — при отказе от получения выплат на два месяца. На 6, 8, 10 и 12% такого заработка соответственно за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы работы. 14% — за полный пятый и каждый последующий год работы».

Напомним, по данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляла около 64 лет, а женщин — 78 лет. То есть это показатель до пандемии коронавируса, которая могла повлиять на него.

Пенсионный возраст в Беларуси для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com