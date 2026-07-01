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17-летний футболист сборной Мексики повторил рекорд Пеле на чемпионатах мира

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  • 1.07.2026, 9:16
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17-летний футболист сборной Мексики повторил рекорд Пеле на чемпионатах мира
Хильберто Мора
Фото: Getty Images

Мексика впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира.

В рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу-2026 Мексика обыграла Эквадор - 2:0.

В стартовом составе Мексики вышел Хильберто Мора (17 лет и 259 дней), который стал вторым самым молодым футболистом, вышедшим на поле с первых минут в плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.

На 20 дней моложе был только Пеле, который установил этот рекорд в 1958 году в возрасте 17 лет и 239 дней. Тогда бразилец вышел на поле в матче против Уэльса.

Мексика впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира. В последний раз это удавалось сделать в 1986 году, когда сборная на домашнем турнире обыграла Болгарию.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Поединок состоится сегодня, 1 июля. Начало в 19:00 по Киеву.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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