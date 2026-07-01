«Лукашенко проверил, куда ему придется бежать» 5 1.07.2026, 10:15

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Поездка в Пекин — неслучайна.

Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Беcсмертный в интервью Radio NV высказал предположение, что белорусский диктатор Александр Лукашенко ездил в Китай, чтобы проверить, куда ему придется бежать, или привез просьбу от российского диктатора Владимира Путина к лидеру Китая Си Цзиньпину.

«Напомню, что уже почти 10 лет назад семья Лукашенко приобрела дом в сельской местности — довольно комфортабельный дом в Китае. Поэтому сейчас я могу колебаться в своих мыслях от того, что Лукашенко поехал проверить, куда придется бежать, до того, что привез просьбу к Си Цзиньпину. Не случайно в беседе с Си Цзиньпином Лукашенко проговорился о том, что в нынешней ситуации для совершенствования оборонно-промышленного комплекса и прочего крайне необходимы поставки микросхем, компонентов, станков, оборудования двойного назначения и т. п.», — сказал Бессмертный в эфире Radio NV.

Он предположил, что во время переговоров в Валдае Путин и Лукашенко обсуждали, о чем белорусский диктатор будет просить у лидера Китая.

29 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Этот визит не был анонсирован. Согласно сообщениям пропагандистов, Си Цзиньпин заявил Лукашенко, что китайско-белорусские отношения находятся на «историческом пике».

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