СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму

СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму4
- 1.07.2026, 11:01
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Это очередной этап 40-дневной операции влияния на РФ.
Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 1 июля поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.
Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.
Примечательно, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.
40-дневная операция влияния на Россию
Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.
Все удары СБУ с того дня являются частью этой масштабной операции.