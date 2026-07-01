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СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму

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  • 1.07.2026, 11:01
  • 3,392
СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму

Это очередной этап 40-дневной операции влияния на РФ.

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 1 июля поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

Примечательно, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

40-дневная операция влияния на Россию

Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Все удары СБУ с того дня являются частью этой масштабной операции.

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