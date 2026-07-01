СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму 4 1.07.2026, 11:01

3,392

Это очередной этап 40-дневной операции влияния на РФ.

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 1 июля поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

Примечательно, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

40-дневная операция влияния на Россию

Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Все удары СБУ с того дня являются частью этой масштабной операции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com