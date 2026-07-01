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Силы обороны Украины поразили завод «Роскосмоса», мосты и склады врага

  • 1.07.2026, 11:33
Силы обороны Украины поразили завод «Роскосмоса», мосты и склады врага

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Украинские военные в ночь на 1 июля нанесли удары по предприятию, работающему на космическую и ракетную отрасль РФ, а также по мостам и складам, которыми оккупанты перебрасывают технику и боеприпасы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражено предприятие холдинга «Роскосмоса»

Украинские подразделения атаковали АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» в Пензенской области России. На объекте зафиксировано попадание и задымление.

Это предприятие входит в холдинг «Российские космические системы», являющийся частью государственной корпорации «Роскосмос». Завод выпускает:

датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр» и Х-101;

детали бортовых систем для самолетов Су-34, Су-35 и Ту-95МС;

аппаратуру для военных спутников-разведчиков.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Уничтожены мосты и переправы

Кроме того, украинские защитники поразили сразу три переправы, которыми россияне перебрасывают войска и грузы:

автомобильный мост через реку Малый Кальчик вблизи Гранитного Донецкой области;

железнодорожный мост через реку Тепла в районе Нижнетеплого Луганской области;

логистическую переправу вблизи Новотщеватого Донецкой области.

Эти объекты оккупанты использовали для доставки личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Удары по складам и пунктам управления дронами

Также под ударом оказался состав горюче-смазочных материалов врага в Мелитополе.

Еще три состава материально-технического обеспечения поразили в районах Крупки на Курщине, Ровнополья на Донетчине и Новоегоровки на Харьковщине.

Отдельно украинские военные уничтожили пять пунктов управления враждебными БПЛА. Их обнаружили в районах Грозового и Железнодорожного в Запорожье, а также Удачного, Новоалександровки и Покровска в Донецкой области.

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