Силы обороны Украины поразили завод «Роскосмоса», мосты и склады врага
- 1.07.2026, 11:33
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
Украинские военные в ночь на 1 июля нанесли удары по предприятию, работающему на космическую и ракетную отрасль РФ, а также по мостам и складам, которыми оккупанты перебрасывают технику и боеприпасы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражено предприятие холдинга «Роскосмоса»
Украинские подразделения атаковали АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» в Пензенской области России. На объекте зафиксировано попадание и задымление.
Это предприятие входит в холдинг «Российские космические системы», являющийся частью государственной корпорации «Роскосмос». Завод выпускает:
датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр» и Х-101;
детали бортовых систем для самолетов Су-34, Су-35 и Ту-95МС;
аппаратуру для военных спутников-разведчиков.
Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
Уничтожены мосты и переправы
Кроме того, украинские защитники поразили сразу три переправы, которыми россияне перебрасывают войска и грузы:
автомобильный мост через реку Малый Кальчик вблизи Гранитного Донецкой области;
железнодорожный мост через реку Тепла в районе Нижнетеплого Луганской области;
логистическую переправу вблизи Новотщеватого Донецкой области.
Эти объекты оккупанты использовали для доставки личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Удары по складам и пунктам управления дронами
Также под ударом оказался состав горюче-смазочных материалов врага в Мелитополе.
Еще три состава материально-технического обеспечения поразили в районах Крупки на Курщине, Ровнополья на Донетчине и Новоегоровки на Харьковщине.
Отдельно украинские военные уничтожили пять пунктов управления враждебными БПЛА. Их обнаружили в районах Грозового и Железнодорожного в Запорожье, а также Удачного, Новоалександровки и Покровска в Донецкой области.