В Петербурге магазины столкнулись с дефицитом продуктов

В Петербурге магазины столкнулись с дефицитом продуктов7
- 1.07.2026, 12:23
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Из-за топливного кризиса.
Прозводители продуктов питания начали предупреждать торговые сети в Санкт-Петербурге о невозможности поставить товары в срок из-за дефицита топлива, который вызван украинскими ударами по НПЗ.
Об этом сообщает The Moscow Times.
При этом, такое уведомление рассылают поставщики из других регионов. В частности, из Поволжья и Южного федерального округа.
«В связи с форс-мажором машины с нашей продукцией могут задерживаться в пути. Просим вас не выставлять претензии за нарушение сроков поставки товара», — говорится в письме одного производителя из Ульяновской области.
«Но пока ситуация не критическая и все заказы доезжают. Хотя и случается, что это происходит чуть позже намеченных сроков», — заявил он.