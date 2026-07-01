В Петербурге магазины столкнулись с дефицитом продуктов 7 1.07.2026, 12:23

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иллюстративное фото

Из-за топливного кризиса.

Прозводители продуктов питания начали предупреждать торговые сети в Санкт-Петербурге о невозможности поставить товары в срок из-за дефицита топлива, который вызван украинскими ударами по НПЗ.

Об этом сообщает The Moscow Times.

При этом, такое уведомление рассылают поставщики из других регионов. В частности, из Поволжья и Южного федерального округа.

«В связи с форс-мажором машины с нашей продукцией могут задерживаться в пути. Просим вас не выставлять претензии за нарушение сроков поставки товара», — говорится в письме одного производителя из Ульяновской области.

«Но пока ситуация не критическая и все заказы доезжают. Хотя и случается, что это происходит чуть позже намеченных сроков», — заявил он.

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