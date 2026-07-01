Покушение на олигарха Ермолаева в Монако: следователи проверяют причастность СБУ 7 1.07.2026, 13:08

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Вадим Ермолаев

Подозреваемый в организации взрыва, возможно, сбежал в Италию.

Следственные органы Монако, расследующие взрыв возле жилого дома, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, рассматривают среди рабочих версий возможную причастность к инциденту Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на несколько осведомлённых источников. По информации газеты, следователи не исключают, что взрыв мог быть не попыткой убийства, а «предупреждением».

Издание также утверждает, что подозреваемый в организации взрыва после инцидента скрывался во французском городе Босолей, граничащем с Монако, а впоследствии мог сбежать в Италию. Его поиски продолжаются.

Взрыв произошел вечером 29 июня в холле жилого дома в Монако. По официальным данным местных властей, пострадали три человека – мужчина, женщина и 13-летний подросток. Их личности не разглашаются, однако ряд СМИ сообщил, что среди пострадавших был днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев с сыном. Впоследствии появилась информация, что раненая женщина не является его женой.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что находятся на связи с властями Монако, а украинские дипломаты работают на месте происшествия.

«В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших и уточняется информация о наличии у них гражданства Украины», – сообщили в МИД.

Полиция Монако пока не квалифицирует взрыв как теракт. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и незаконном размещении взрывного устройства в общественном месте.

Вадим Ермолаев – что известно о покушении в Монако

Вадим Ермолаев является основателем корпорации «Алеф» и одним из самых известных застройщиков Днепра. В 2023 году Украина ввела против него санкции сроком на 10 лет. По данным СБУ, основанием послужила деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где предприятия, по информации спецслужбы, платили налоги в бюджет РФ.

В понедельник вечером, 29 июня, в Княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел незадолго до 21:00 на улице Реверенда Пер Луи Фролла. СМИ сообщили, что пострадал Ермолаев. Он входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.

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