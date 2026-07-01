«Осталось недолго»: назван год, когда Крымский мост будет разрушен 1.07.2026, 13:33

СБУ вцепилась в мост, как бультерьер.

Крымский мост остается для РФ одним из ключевых логистических маршрутов и одновременно символическим объектом, который Москва пытается максимально защитить. В то же время мост остается ключевой целью Украины и может быть разрушен уже в 2026 году. Об этом в интервью «Главред» рассказал военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов.

«Думаю, Крымскому мосту осталось недолго. Не исключено, что его разрушат уже в 2026 году, если судить по тому, как действует СБУ. А она, словно бультерьер, вцепилась в Крымский мост. Центр специальных операций «Альфа» методично уничтожает средства ПВО вокруг него - как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи», - заявил он.

По его словам, перспективы ликвидации моста напрямую зависят от способности украинских сил «расчистить» воздушное пространство над объектом, прежде всего путем уничтожения систем противовоздушной обороны РФ в Крыму и на подступах к нему.

«У Путина есть две главные «скрепы» - Москва, вокруг которой он уже пытается создать четвертое кольцо ПВО, и Крымский мост. Последний уже можно сравнить с Чернобаевкой: россияне не могут его оставить, потому что для Путина он имеет почти сакральное значение. Поэтому они продолжают стягивать в Крым дополнительные средства ПВО, чтобы защитить именно мост», - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что работа по очистке воздушного пространства над Крымским мостом уже ведётся. Жданов считает, что каждое ослабление обороны должно оперативно использоваться для нанесения ударов по объектам в Керчи и на подходах к мосту.

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