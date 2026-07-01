Губернатор Курской области назвал Путина «Волынычем»6
- 1.07.2026, 14:13
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В Кремле поспешили исправить странный момент.
Во время встречи с Владимиром Путиным губернатор Курской области Александр Хинштейн, отчитываясь о положении дел в приграничном регионе, допустил неожиданную ошибку. Обращаясь к главе Кремля, чиновник вместо стандартного имени и отчества сказал «Волыныч».
Фрагмент видео с этим моментом распространили росСМИ. Сам глава области продолжил доклад с невозмутимым видом, однако инцидент уже стал темой обсуждений в соцсетях.
Прессслужба Путина попыталась скрыть медийный конфуз и на сайте Кремля обращение было заменено «Владимиром Владимировичем».
Ранее российский министр на встрече с Путиным назвал его «Пал Лаичем».