Aston Martin представляет самую мощную линейку автомобилей на сегодняшний день
- 1.07.2026, 14:20
Особое внимание привлечет гиперкар Valhalla.
Aston Martin представит на фестивале скорости «Goodwood 2026» свою самую мощную и зрелищную линейку автомобилей. Мероприятие пройдет 9–12 июля и традиционно станет площадкой для демонстрации новинок британского автопрома, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Главным дебютом станет DB12 S — супер-туринговое купе с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом на базе AMG, развивающим 690 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает около 3,4 секунды, а коробка передач настроена на сверхбыстрые переключения.
Компанию ему составят Vantage S и DBX S. Vantage S ориентирован на трек и управляемость, выдавая около 670 л.с. DBX S переносит спортивные характеристики в сегмент люксовых SUV и развивает до 717 л.с.
Особое внимание привлечет гиперкар Valhalla с гибридной силовой установкой мощностью 1069 л.с., сочетающей V8 и три электромотора.
Также на фестивале покажут болид Формулы-1 AMR25, который примет участие в подъеме на холм под управлением гонщиков команды.
Aston Martin делает ставку на максимальную динамику и эффектность, превращая Goodwood в полноценную витрину своих самых мощных разработок.