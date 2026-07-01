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Aston Martin представляет самую мощную линейку автомобилей на сегодняшний день

  • 1.07.2026, 14:20
Aston Martin представляет самую мощную линейку автомобилей на сегодняшний день
Фото: Aston Martin

Особое внимание привлечет гиперкар Valhalla.

Aston Martin представит на фестивале скорости «Goodwood 2026» свою самую мощную и зрелищную линейку автомобилей. Мероприятие пройдет 9–12 июля и традиционно станет площадкой для демонстрации новинок британского автопрома, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главным дебютом станет DB12 S — супер-туринговое купе с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом на базе AMG, развивающим 690 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает около 3,4 секунды, а коробка передач настроена на сверхбыстрые переключения.

Фото: Aston Martin

Компанию ему составят Vantage S и DBX S. Vantage S ориентирован на трек и управляемость, выдавая около 670 л.с. DBX S переносит спортивные характеристики в сегмент люксовых SUV и развивает до 717 л.с.

Фото: Aston Martin

Особое внимание привлечет гиперкар Valhalla с гибридной силовой установкой мощностью 1069 л.с., сочетающей V8 и три электромотора.

Также на фестивале покажут болид Формулы-1 AMR25, который примет участие в подъеме на холм под управлением гонщиков команды.

Aston Martin делает ставку на максимальную динамику и эффектность, превращая Goodwood в полноценную витрину своих самых мощных разработок.

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