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Без иллюзий

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  • Юрий Федоренко
  • 23.06.2026, 12:18
  • 1,788
Без иллюзий
Юрий Федоренко

Cеверная Европа готовится к сражению с РФ.

В течение весны в Кремле наблюдалось сезонное обострение ядерного шантажа и других «сигналов агрессии» в адрес Европы, прежде всего стран Балтии. Разведки нескольких государств восприняли эти «боевые танцы с бубнами» довольно серьезно. Общий вывод таков: в течение года Россия может решиться на «балтийский рывок» и сейчас выбирает потенциальную жертву.

Рабочая версия заключается в том, что кремлевский диктатор рассматривает возможность компенсировать неудачи в Украине за счет вторжения в одну из стран НАТО. Теоретически, если такая операция увенчается успехом, это даст ему возможность объявить о «победе над НАТО». Это лишь теория, которая, впрочем, побуждает к вполне практическим действиям: страны Балтии и в целом значительная часть Северной Европы уже начали готовиться к войне.

Даже если не учитывать «медийные» плановые учения с участием стран-членов Североатлантического альянса («Весенний шторм-2026», BALTOPS 2026 и другие), мы увидим ежедневную, кропотливую, почти незаметную работу, которая продолжается уже несколько последних месяцев. Например, Литва активно модернизирует и перестраивает свою армию, выделяя рекордные средства на оборону. Во время учений литовцы уделяют особое внимание освоению новейших беспилотных технологий.

Эстония также готовится к потенциальной угрозе: увеличивает оборонные расходы, расширяет сеть укрытий, обучает военных и гражданских действовать в кризисных ситуациях, а школьников — управлять беспилотниками. Создаются формирования по аналогии с территориальной обороной. Подобные процессы происходят и в соседней Латвии, а также в странах Скандинавии.

В частности, Швеция активно милитаризирует остров Готланд с населением около 60 тысяч человек. Кстати, в начале XIX века этот остров в течение месяца находился под оккупацией России. Вряд ли этого достаточно, чтобы Кремль объявил Готланд своей «исторической землёй», хотя от нынешнего режима можно ожидать чего угодно. Сегодня же Готланд превращается в настоящую крепость в Балтийском море. В мае на острове завершились масштабные учения, в ходе которых около 18 тысяч военнослужащих готовились к возможному нападению России.

Дания проводит масштабную реформу обороны, предусматривающую расширение призыва, подготовку резервистов и регулярные военные учения. Норвегия готовится к сценарию, при котором РФ попытается захватить часть норвежской территории. Финляндия укрепляет границы для защиты от диверсионных групп и имеет наибольшее количество резервистов среди стран ЕС. Кроме того, в начале 2026 года финны повысили верхний возрастной предел пребывания в резерве до 65 лет.

Никто не знает, как поведет себя та или иная европейская нация в случае прямого нападения России, но четкое осознание угрозы и заблаговременная подготовка к бою существенно повышают шансы на успех. Кроме того, у наших партнеров есть не просто козырь, а настоящий джокер — украинская экспертиза. Верховный Главнокомандующий неоднократно подчеркивал, что мы готовы делиться с международными партнерами нашими технологиями и опытом. А если на кого-то из партнеров нападет Россия, они станут для нас уже не просто партнерами, а побратимами.

В таких условиях агрессор не просто разобьёт свои гнилые зубы на всех фронтах, но и получит удар, от которого не оправится очень долго, а возможно — никогда. Террористический режим на болотах ищет смерти — и рано или поздно найдет её. Вместе к Победе. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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