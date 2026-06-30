О пораженных целях под Москвой 2 Алексей Копытько

30.06.2026, 13:51

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Алексей Копытько

А ущерб может быть колоссальный.

Не собирался этого писать, но утром открыл ленты и обнаружил недовольный бубнеж. Мол, неэффектно и неэффективно выглядит работа добрых дронов в Московской области.

Много видео, как их сбивают, ничего красиво не дымит. Может, прекратить эти потуги и сжечь какой-то лишний НПЗ? Оно и полезно, и настроение поднимает. А не вот это все.

Результаты ночи 29/30 июня будут позже, уже есть намеки в виде двух аккуратных возгораний в районе Дубны. И это хороший повод углубиться.

1. Специфика Московской области в том, что там масса важнейших целей, где особо нечему красиво и долго гореть. А ущерб может быть колоссальный.

Мы уже привыкли мерять эффективность многодневными пожарами на нефтебазах и длительной вторичной детонацией на складах БК.

Однако на заводах ВПК, производящих высокотехнологичные, но не взрывающиеся элементы, такого не будет. Равно как на объектах связи, радиотехнической разведки, космической отрасли, в центрах управления и т. д.

Центр космической связи «Дубна» — один из таких примеров. Но даже не он самый наглядный. Хотя казалось бы?!

2. 29 июня в сводке Генштаба мелькнул такой абзац: «Кроме того, по результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение двух объектов противника в районе н.п. Миняево Московской области РФ, обеспечивавших военную связь. На территориях объектов 26 июня уничтожено одно здание. Еще одно здание получило значительные повреждения с его частичным разрушением…».

В сети есть пара спутниковых снимков, где отображено: одно сооружение (ангар) действительно разрушено, а у второго (П-образного, 3+ этажного) обвалена половина «перекладины» по всей высоте, т. е. разрушена примерно 1/6 часть строения…

Хорошо это или плохо — непонятно. Потому что данная информация ничего не поясняет, а больше скрывает. Если вы попробуете найти какие-то объекты по ориентиру «н.п. Миняево», не будет практически ничего.

Совсем другое дело, если вы начнете искать по ориентиру «Мещерино». Тут и разверзнется пещера Алладина, из которой надо только извлечь ценное…

3. В 1950-гг. советское правительство начало строить вокруг Москвы неприступную крепость, в том числе — в плане воздушной обороны.

Для обслуживания этой цели были построены Малое и Большое московские кольца. По сути — это еще две окружные дороги, на дистанции примерно 30 км и 60 км от МКАДа, выполняющие функцию рокадных военных маршрутов.

На окружности этих колец (поначалу закрытых для простых обывателей) были выстроены два эшелона ПВО. В частности, по Большому кольцу в интересующей нас местности (юго-восточный сектор, между трассами М-4 и Е-30) с шагом в 15 км «рассадили» зенитно-ракетные полки/дивизионы, изначально вооруженные специально созданными системами С-25, которые в середине 1980-х гг. заменили на ЗРК С-300/С-300П.

По традиции тех лет, для обеспечения жизнедеятельности войсковой части был построен закрытый военный городок «Мещерино-1» в 2,5 км к югу от собственно н.п. Мещерино (технически ближе к дачному посёлку Миняево).

После распада СССР начался процесс реорганизации армии, в том числе, сил ПВО, в результате чего 709-й зенитно-ракетный полк особого назначения с адресом «Мещерино-1» был сокращен. К 1995 году история военной части ПВО там закончилась, остались прозябать люди в военном городке, который начал разваливаться. В общем, вся классика 1990-х…

Однако ПВО — это лишь одна составляющая «Мещерино-1». В начале 1970-х годов рядышком с позициями ПВО перезапустили стройку военно-технического объекта, который начинали в 1960-х, но из-за шпионского скандала отложили.

Дабы не уходить глубоко в формальные детали, суть: в «Мещерино-1» образовалось высокотехнологичное гнездо советской военной разведки ГРУ (сейчас ГУ ГШ ВС РФ), занимавшееся космической разведкой и разведкой на других электронных каналах коммуникации.

4. Сейчас мы можем наблюдать, как создаются-реорганизуются войсковые части и целые рода сил. Поэтому нет особого смысла зацикливаться на всех номерах частей и юридических лицах. Но стоит зафиксировать, что после некоторого упадка в начале 1990-х, произошел небольшой ренессанс радиотехнических подразделений в структуре ГРУ, занимавшихся РЭР и РЭБ.

Причина — войны в Чечне. Внезапно оказалось, что нужны специалисты для перехвата спутниковых сигналов, вскрытия оборудования иностранного производства и т. д. Эти же люди занимались, в том числе, и гашением сигнала при нейтрализации взрывных устройств.

В начале 2000-х радиотехнические разведчасти ГРУ были преобразованы в Центры / Центральные пункты приёма и обработки информации.

В данный момент с локацией «Мещерино-1» связаны:

• Федеральное казённое учреждение «Войсковая часть 03770», она же — 476-й центральный пункт приема и обработки информации ГУ ГШ (один персонаж из этого центра даже стал персоной нон грата в Украине в 2018 г.);

• ФКУ «Войсковая часть 47126», она же 918-й центральный пункт приема и обработки информации ГУ ГШ;

• ФКУ «Войсковая часть 30258».

Во многом — это сообщающиеся сосуды. Очень наглядно это видно на примере в/ч 30258 и 03770 — у них даже совместные форумы родителей солдат. А в силу закрытости частей, есть путаница, кто где служит, что это за войска и т. д. Базовое прикрытие — это части Космических войск ВКС РФ. Но нет. У данных частей характерная для ГРУ символика на всевозможных значках.

5. Итого: в ночь на 26 июня Силы обороны Украины без особого резонанса немного потоптали военно-космическое гнездо ГРУ с привязкой «Мещерино-1». Помимо тактического значения в ходе текущей войны, возникает дополнительный — стратегический — момент.

У России космические дела идут не особо блестяще, однако Кремль обладает значительной группировкой военных и формально гражданских спутников, оставаясь одним из лидеров освоения космоса.

Данные спутники замыкаются на наземную инфраструктуру. О центрах космической связи («Дубна», «Владимир» …) я уже писал, наши их слегка поломали.

До этого 30 мая поломали радиотехнический объект 16-го Центра ФСБ РФ в районе Темрюка. А теперь вот и до ГРУ добрались. Заметьте — все это буквально за 1 месяц.

Это, я вам скажу, будет пострашнее поджигания бочек с нефтью.

Одиночные удары по таким объектам изменят немногое, ибо часто самое интересное, уязвимое и невосполнимое там — под землей. Но Украина уже обозначила, что удары будут не единичными. В результате чего Россия за несколько месяцев может стратегически ослепнуть и оглохнуть, утратив значительную часть великодержавия.

Уверен, что российские военные, Роскосмос и ФСБ смогут обозначить перед политическим руководством такой риск.

Спрятать такие объекты от нас россияне не могут. Ибо львиная их доля развернута на советской базе. А что-то совсем новое наши специалисты обнаруживают…

А вы говорите, ненаглядно, не дымит, выглядит как глупость какая-то…

Цените разнообразие военных целей.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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