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Зеленский заявил о «поражении особого объекта» в Подмосковье

  • 30.06.2026, 12:31
  • 4,496
Зеленский заявил о «поражении особого объекта» в Подмосковье

Он находится в 500 километрах от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня украинские «дальнобойные санкции» нанесли повторный удар по центру космической связи Дубна в Московской области РФ.

Зеленский подчеркнул, что это особый объект спутниковой связи, который используется противником, в частности, для разведки и координации действий оккупационного контингента России в Украине.

«От нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский напомнил, что недавно Силы обороны Украины уже достигали четырех таких российских центров — не только в Московской, но и во Владимирской областях.

«Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов захватчиков.

Ранее, 30 июня, мэр столицы страны-агрессора РФ Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников, которая началась около четырёх утра. Он утверждал, что ПВО уже сбила около 50 БПЛА.

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