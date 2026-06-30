Зеленский заявил о «поражении особого объекта» в Подмосковье
- 30.06.2026, 12:31
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Он находится в 500 километрах от Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня украинские «дальнобойные санкции» нанесли повторный удар по центру космической связи Дубна в Московской области РФ.
Зеленский подчеркнул, что это особый объект спутниковой связи, который используется противником, в частности, для разведки и координации действий оккупационного контингента России в Украине.
«От нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров», — подчеркнул президент.
Владимир Зеленский напомнил, что недавно Силы обороны Украины уже достигали четырех таких российских центров — не только в Московской, но и во Владимирской областях.
«Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий», — подчеркнул он.
Украинский лидер добавил, что готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов захватчиков.
Ранее, 30 июня, мэр столицы страны-агрессора РФ Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников, которая началась около четырёх утра. Он утверждал, что ПВО уже сбила около 50 БПЛА.