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ВСУ повторно атаковали крупнейший в России центр космический связи в Дубне

  • 30.06.2026, 10:58
  • 2,602
ВСУ повторно атаковали крупнейший в России центр космический связи в Дубне
Фото: wikipedia

Погиб один военный.

Украина в ночь на 30 июня массированно атаковала дронами московский регион. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в налете участвовали по меньшей мере 60 беспилотников. Их «перехватывали» в Домодедово, Чехове, Егорьевске, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Дубне. В последнем, по предварительным данным, был повторно атакован крупнейший в России центр космической связи (ЦКС) «Дубна». Об этом сообщил украинский мониторинговый канал Supernova.

Ресурс опубликовал кадры от очевидца, снятые с берега реки Дубна, на котором виден столб дыма, поднимающийся, предположительно, над одноименным ЦКС. По утверждению канала, в результате атаки по центру один из российских военнослужащих погиб от полученных ранений. Воробьев подтвердил «прилет» по Дубне, однако заявил, что в ходе атаки в городе обломками дронов было повреждено «административное здание». По его словам, обошлось без пострадавших. До этого ЦКС «Дубна» попадал под удар 22 июня.

Тогда в центре, по данным украинской стороны, фиксировалось «масштабное задымление».

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