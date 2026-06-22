Налет на Москву: ВСУ поразили центр космической связи «Дубна» 13 22.06.2026, 13:27

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Фото: wikipedia

Парализовано авиасообщение из столицы РФ.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли повреждения российским объектам, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении указано, что удар был нанесён по центру космической связи «Дубна» в Московской области.

В результате удара наблюдается масштабное задымление, утверждают украинские военные.

Ночью и утром 22 июня российские власти заявляли о новой атаке дронов на Москву, раздавались взрывы. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что российская ПВО «сбила» около 80 беспилотников, летевших на столицу РФ. В аэропортах Москвы отменили или перенесли 367 рейсов.

Напомним, историческая атака на Москву произошла в четверг 18 июня. В тот день под ударом Московский НПЗ в районе Капотня, из-за чего россияне фиксировали пожары и масштабное задымление.

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