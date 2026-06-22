закрыть
22 июня 2026, понедельник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налет на Москву: ВСУ поразили центр космической связи «Дубна»

13
  • 22.06.2026, 13:27
  • 14,874
Налет на Москву: ВСУ поразили центр космической связи «Дубна»
Фото: wikipedia

Парализовано авиасообщение из столицы РФ.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли повреждения российским объектам, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении указано, что удар был нанесён по центру космической связи «Дубна» в Московской области.

В результате удара наблюдается масштабное задымление, утверждают украинские военные.

Ночью и утром 22 июня российские власти заявляли о новой атаке дронов на Москву, раздавались взрывы. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что российская ПВО «сбила» около 80 беспилотников, летевших на столицу РФ. В аэропортах Москвы отменили или перенесли 367 рейсов.

Напомним, историческая атака на Москву произошла в четверг 18 июня. В тот день под ударом Московский НПЗ в районе Капотня, из-за чего россияне фиксировали пожары и масштабное задымление.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук