Налет на Москву: ВСУ поразили центр космической связи «Дубна»13
- 22.06.2026, 13:27
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Парализовано авиасообщение из столицы РФ.
21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли повреждения российским объектам, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В сообщении указано, что удар был нанесён по центру космической связи «Дубна» в Московской области.
В результате удара наблюдается масштабное задымление, утверждают украинские военные.
Ночью и утром 22 июня российские власти заявляли о новой атаке дронов на Москву, раздавались взрывы. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что российская ПВО «сбила» около 80 беспилотников, летевших на столицу РФ. В аэропортах Москвы отменили или перенесли 367 рейсов.
Напомним, историческая атака на Москву произошла в четверг 18 июня. В тот день под ударом Московский НПЗ в районе Капотня, из-за чего россияне фиксировали пожары и масштабное задымление.