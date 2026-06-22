Москву и область массово атакуют дроны 5 22.06.2026, 7:52

12,068

«Стаи» БПЛА направляются к столице РФ.

В ночь на понедельник 22 июня и утром этого дня Москва в очередной раз подвергается атаке дронов. Россияне массово фиксируют пролет беспилотников над областью в сторону столицы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сразу после 03:00 в OSINT-пабликах стали появляться кадры, на которых жители разных городом Московской области стали фиксировать пролет неизвестных дронов. Чем ближе ситуация к утру, тем больше появляется таких кадров.

При этом параллельно мэр Москвы Сергей Собянин, ориентировочно тоже с трех часов ночи, стал активно писать о якобы сбитии беспилотников, которые летят на столицу РФ.

По состоянию на 05:10 он отчитался, что ПВО сбила якобы уже 59 дронов. Среди этих сообщений были также отчеты чисто об «отражении атаки», что может намекать, что некоторые дроны долетели до Москвы и были сбиты в пределах города.

Читайте также: Москва ставит системы ПВО на жилых высотках и превращает жильцов в «живой щит»

На данный момент никакой информации о последствиях пока нет. При этом россияне писали, что неподалеку ТЦ «Садовод» и Московского НПЗ в районе Капотня ПВО поставили прямо на мосту.

Напомним, историческая атака на Москву произошла в четверг 18 июня. В тот день под ударом Московский НПЗ в районе Капотня, из-за чего россияне фиксировали пожары и масштабное задымление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com