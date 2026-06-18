Историческая атака на Москву: новые подробности 18.06.2026, 14:18

2,468

Российская ПВО оказалась бессильной.

Помимо наиболее распространённых типов БПЛА, которые традиционно участвуют в атаках на российские тылы, во время удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и ряду других объектов в окрестностях столицы РФ активно применялись украинские реактивные ракето-дроны.

Об этом свидетельствуют десятки видео российских очевидцев, запечатлевших подобные БПЛА. Также эту информацию подтверждают источники NV в Силах обороны Украины.

Согласно данным источников, атака на Москву 18 июня стала одной из самых успешных операций с применением реактивных ракето-дронов, в частности с точки зрения эффективности прохождения российской системы ПВО. Как отмечает источник NV, российские зенитно-ракетные комплексы вокруг Москвы справились «плохо или очень плохо».

Ранее украинские силы уже использовали ряд моделей ракетных дронов для нанесения ударов по тыловым городам РФ, в том числе и во время предыдущих атак на Москву. Источник NV предполагает, что одной из причин эффективности атаки 18 июня является истощение систем ПВО противника, в частности использование устаревших или технически ограниченных ракет для систем противовоздушной обороны. Например, зенитно-ракетный комплекс Панцирь, одно из ключевых средств противодействия дронам в армии РФ, имеет сразу несколько различных типов ракет, которые отличаются по эффективности именно при перехвате дронов.

В целом о создании и развитии украинских ракето-дронов активно говорили в конце 2024 и в начале 2025 года, когда государство и производители представили сразу несколько различных средств, таких как Пекло, Паляница, Барс и другие. Однако, судя по открытым источникам, активное применение этих видов вооружения началось в конце 2025 и в 2026 году.

18 июня Москва подверглась самой масштабной атаке за время войны против Украины. Российскую столицу атаковали более 180 дронов, как следует из сообщений мэра Сергея Собянина.

Утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила уже более 30 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

Это уже вторая атака на Московский НПЗ за последние два дня. 16 июня завод подвергся атаке украинских дронов. Как отметили в Службе безопасности Украины, БПЛА повредили «сердце завода» — ключевую установку первичной переработки нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com