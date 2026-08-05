Welt: Украина становится для Европы важнее, чем США 1 5.08.2026, 22:54

Киев все больше выглядит как главный партнер в сфере обороны.

Европа ускоряет перевооружение и все больше полагается на опыт Украины в сфере обороны, в то время как оборонное партнерство с США постепенно угасает. Об этом пишет Welt со ссылкой на экспертов в области безопасности.

Как пишет издание, среди экспертов сохраняется обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин может расценить период президентства Дональда Трампа как благоприятный момент для агрессивных действий против стран НАТО. По мнению аналитиков, в Москве могут предполагать, что в случае нападения на отдельные государства Альянса США не вмешаются достаточно решительно, что создаст для Кремля так называемое «окно возможностей».

В то же время среди аналитиков преобладает мнение, что европейские государства наконец-то начали более серьезно инвестировать в оборону. В частности, Германия ускорила процедуры закупки вооружений, однако, как отмечают эксперты, этого пока недостаточно для быстрого устранения пробелов в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и разведки.

Эксперт оборонной отрасли Сюзанна Виганд подчеркнула, что темпы перевооружения не соответствуют масштабу угроз.

«В целом оценка ситуации не соответствует тем темпам, которых мы достигли до сих пор. Мы движемся в правильном направлении, но должны действовать еще быстрее», – отметила она.

В публикации также говорится о том, что внутри Европы формируется разрыв между странами, которые значительно увеличивают оборонные расходы, среди которых скандинавские государства, страны Балтии, Польша и Германия, и крупными европейскими государствами, которые из-за бюджетных ограничений не могут так же быстро наращивать военный потенциал.

Издание отмечает, что именно украинская армия сегодня обладает уникальным опытом ведения современной войны с применением беспилотников, которого не хватает армиям НАТО. В ходе учений украинские подразделения беспилотных систем уже демонстрировали превосходство над военными Альянса, что, по мнению экспертов, свидетельствует о недостаточной готовности Запада к подобным конфликтам.

На этом фоне, отмечает WELT, меняется и отношение к Украине. Если раньше её преимущественно рассматривали как получателя помощи, то теперь всё чаще – как важного будущего партнёра в формировании европейской безопасности.

«Украина стала ценным активом. Украинцы – единственные, кто знает, как противостоять российской угрозе как психологически, так и технологически», – заявила Сюзанна Виганд.

Подобной позиции придерживается и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп. По его словам, несмотря на намерение Германии создать сильнейшую конвенциональную армию Европы, на данный момент это звание принадлежит именно Украине. Он также подчеркнул необходимость выстраивать будущую систему безопасности совместно с Киевом.

«То, что там уже существует в сфере инноваций, технологий и боевого опыта, в будущем будет незаменимо для обороноспособности нашего континента», – отметил он.

Как подытоживает издание, сотрудничество с Украиной может помочь Европе не только укрепить собственную оборону, но и уменьшить зависимость от американской военной промышленности. Уже сейчас немецкие и другие европейские стартапы, занимающиеся разработкой беспилотников, активно сотрудничают с украинскими производителями, перенимая боевой опыт и технологические решения, проверенные в условиях войны.

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