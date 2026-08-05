Жители Крыма бросились искать в интернете электрогенераторы 5.08.2026, 23:24

Популярность генераторов возросла на фоне попыток Украины обесточить полуостров ударами дронов.

Жители аннексированного Крыма в июле более 1 млн раз искали в интернете информацию об электрогенераторах, свидетельствуют данные статистики «Яндекса». Для сравнения, в июне этот показатель составлял 239 тыс., а в мае — всего 97 тыс. Еще около 182 тыс. запросов из Крыма в июле пришлось на солнечные панели против 34 тыс. в июне и 4,5 тыс. в мае. При населении полуострова около 2,4 млн человек (с учётом детей и пожилых) это означает, что генераторы искал практически каждый второй житель Крыма. Резкий всплеск интереса к автономным источникам энергии связан с систематическими ударами украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре полуострова, которые привели к масштабному энергокризису, переадет The Moscow Times.

Активизация ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии в Крыму началась в конце мая. С 1 июля по 5 августа Силы беспилотных систем ВСУ в рамках операции «Крымский рубильник off» поразили 201 энергообъект на оккупированных территориях, сообщил 5 августа командующий СБС Роберт Бровди (позывной «Мадяр»). В результате постоянных атак энергосистема полуострова оказалась на грани коллапса. Согласно данным Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии («АТС»), в первые 20 дней июля потребление электроэнергии в Крыму (без учёта Севастополя) упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Севастополе — на 22%. По сравнению с первой половиной июня падение в Крыму составило 28%.

Были выведены из строя ключевые генерирующие мощности. Балаклавская ТЭС в Севастополе, атакованная 14 июля, не функционирует с 15-го числа — ВСУ поразили машинный зал станции с системой охлаждения одной из турбин Siemens, поставленной в обход санкций. Вторая ТЭС — Таврическая — работает не на полную мощность, следует из данных «АТС».

Плановая выработка электроэнергии в Крыму за 20 дней июля рухнула на 86% год к году, а за весь июнь снижение составило 60% в годовом выражении. 26 июня на полуострове был введён режим чрезвычайной ситуации. Без света регулярно остаются жители почти всех городов Крыма, в ряде районов отключено уличное освещение, а в населённые пункты с продолжительными блэкаутами завозят генераторы. Однако их заправка затруднена из-за перекрытия ВСУ поставок бензина и дизельного топлива. На этом фоне туристический поток на полуостров обвалился более чем на 60%.

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