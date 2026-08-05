закрыть
5 августа 2026, среда, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

  • 5.08.2026, 21:56
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

Сборы достигли $1,15 млрд.

«Человек-паук: Новый день» за неделю обогнал по сборам «Историю игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли $1,15 млрд. Из них $449 млн — в США. Об этом сообщает The Variety.

Фильм «История игрушек 5», мировая премьера которого состоялась 28 мая, собрал $1,07 млрд. Новый «Человек-паук» стал вторым в истории фильмом, который преодолел отметку в $1 млрд за шесть дней проката. Рекорд принадлежит фильму «Мстители: Финал» 2019 года, который собрал $1,2 млрд в мировом прокате за три дня.

Производством «Человека-паука: Новый день» занимались Sony и Marvel. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея и Сэди Синк.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко