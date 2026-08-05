закрыть
5 августа 2026, среда, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска шла на работу и встретила коня с каретой

  • 5.08.2026, 21:19
Белоруска шла на работу и встретила коня с каретой
Снимок носит иллюстративный характер
Фото: Vaida Krau / Unsplash.com

Видеофакт.

Белоруска очень удивилась, когда шла по городу. Она неожиданно встретила коня, а рядом еще оказалась и карета.

Откуда это все взялось, она не пояснила. И выложила видео в TikTok.

Превратится в тыкву?

Итак, девушка была весьма эмоциональна.

«Иду я, значит, на работу, а тут стоит конь и карета!» – удивляется она.

Вот так Могилев умеет впечатлять жителей.

@devochka_leta89

♬ оригинальный звук - Devochka_leta89

К слову, немногим ранее в сети вирусился мем о том, что в Могилеве можно встретить кого угодно – слонов, львов, обезьян…

Как правило, этих животных «подселял» в город ИИ. А в этот раз все настоящее.

Многие пользователи начали активно шутить. Вот лишь некоторые комментарии:

«Прынц за вами примчался!»

«Здесь Золушка живет. Машина заправляется, скоро на работу поедет»

«Припарковалась по правилам»

«Это крыса и тыква. В полночь проверьте!»

«Ненормальный район».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко