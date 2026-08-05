Белоруска шла на работу и встретила коня с каретой
- 5.08.2026, 21:19
Видеофакт.
Белоруска очень удивилась, когда шла по городу. Она неожиданно встретила коня, а рядом еще оказалась и карета.
Откуда это все взялось, она не пояснила. И выложила видео в TikTok.
Превратится в тыкву?
Итак, девушка была весьма эмоциональна.
«Иду я, значит, на работу, а тут стоит конь и карета!» – удивляется она.
Вот так Могилев умеет впечатлять жителей.
@devochka_leta89 ♬ оригинальный звук - Devochka_leta89
К слову, немногим ранее в сети вирусился мем о том, что в Могилеве можно встретить кого угодно – слонов, львов, обезьян…
Как правило, этих животных «подселял» в город ИИ. А в этот раз все настоящее.
Многие пользователи начали активно шутить. Вот лишь некоторые комментарии:
«Прынц за вами примчался!»
«Здесь Золушка живет. Машина заправляется, скоро на работу поедет»
«Припарковалась по правилам»
«Это крыса и тыква. В полночь проверьте!»
«Ненормальный район».