Белоруска шла на работу и встретила коня с каретой 5.08.2026, 21:19

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Vaida Krau / Unsplash.com

Видеофакт.

Белоруска очень удивилась, когда шла по городу. Она неожиданно встретила коня, а рядом еще оказалась и карета.

Откуда это все взялось, она не пояснила. И выложила видео в TikTok.

Превратится в тыкву?

Итак, девушка была весьма эмоциональна.

«Иду я, значит, на работу, а тут стоит конь и карета!» – удивляется она.

Вот так Могилев умеет впечатлять жителей.

К слову, немногим ранее в сети вирусился мем о том, что в Могилеве можно встретить кого угодно – слонов, львов, обезьян…

Как правило, этих животных «подселял» в город ИИ. А в этот раз все настоящее.

Многие пользователи начали активно шутить. Вот лишь некоторые комментарии:

«Прынц за вами примчался!»

«Здесь Золушка живет. Машина заправляется, скоро на работу поедет»

«Припарковалась по правилам»

«Это крыса и тыква. В полночь проверьте!»

«Ненормальный район».

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