В Грузии произошел третий блэкаут за две недели

В Грузии произошел третий блэкаут за две недели1
- 5.08.2026, 21:02
Тбилиси полностью обесточен.
В Грузии вечером в среду, 5 августа, пропало электроснабжение. Блэкаут произошел одновременно в столице страны Тбилиси и других регионах.
Об этом сообщила местная служба «Радио Свобода».
Электрснабжение пропало около 20:10, пользователи социальных сетей публикуют сообщения о населенных пунктах, оставшихся без электричества.
Телеканал Pirveli отметил, что из-за отсутствия электроэнергии было остановлено движение междугородних поездов. В частности, об остановке сообщали пассажиры поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси.
В самом Тбилиси остановилось метро. Люди жалуются на перебои с мобильной связью.
Причины масштабного отключения на данный момент неизвестны. Радио Свобода сообщило, что пытается получить информацию от энергоснабжающих компаний Теласи, Телмико, ЭНЕРГО-ПРО Грузия и Государственной энергетической системы.
Вечером 23 июля Тбилиси и ряд других городов Грузии остались без электроснабжения. Тогда свет так же одновременно пропал почти во всех районах грузинской столицы и в нескольких других регионах.
За этим блэкаутом последовал еще один, случившийся утром 25 июля. Тогда грузинская служба «Радио Свобода» сообщала, что Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже.