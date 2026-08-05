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В Грузии произошел третий блэкаут за две недели

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  • 5.08.2026, 21:02
В Грузии произошел третий блэкаут за две недели

Тбилиси полностью обесточен.

В Грузии вечером в среду, 5 августа, пропало электроснабжение. Блэкаут произошел одновременно в столице страны Тбилиси и других регионах.

Об этом сообщила местная служба «Радио Свобода».

Электрснабжение пропало около 20:10, пользователи социальных сетей публикуют сообщения о населенных пунктах, оставшихся без электричества.

Телеканал Pirveli отметил, что из-за отсутствия электроэнергии было остановлено движение междугородних поездов. В частности, об остановке сообщали пассажиры поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси.

В самом Тбилиси остановилось метро. Люди жалуются на перебои с мобильной связью.

Причины масштабного отключения на данный момент неизвестны. Радио Свобода сообщило, что пытается получить информацию от энергоснабжающих компаний Теласи, Телмико, ЭНЕРГО-ПРО Грузия и Государственной энергетической системы.

Вечером 23 июля Тбилиси и ряд других городов Грузии остались без электроснабжения. Тогда свет так же одновременно пропал почти во всех районах грузинской столицы и в нескольких других регионах.

За этим блэкаутом последовал еще один, случившийся утром 25 июля. Тогда грузинская служба «Радио Свобода» сообщала, что Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже.

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