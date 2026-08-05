В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять авто
- 5.08.2026, 20:47
Фотофакт.
Пять автомобилей столкнулись 5 августа на столичном проспекте Независимости. Подробности ДТП рассказали в ГАИ.
67-летний водитель Renault возле пересечения с улицей Фогеля выехал на встречную полосу, где «совершил столкновение с Opel, Toyota, Volkswagen и грузовым автомобилем „МАЗ“».
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
«По результатам медицинского освидетельствования в организме водителя автомобиля Renault не выявлено наличия этилового спирта», — уточнили в ГАИ.