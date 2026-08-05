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В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять авто

  • 5.08.2026, 20:47
В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять авто

Фотофакт.

Пять автомобилей столкнулись 5 августа на столичном проспекте Независимости. Подробности ДТП рассказали в ГАИ.

67-летний водитель Renault возле пересечения с улицей Фогеля выехал на встречную полосу, где «совершил столкновение с Opel, Toyota, Volkswagen и грузовым автомобилем „МАЗ“».

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

«По результатам медицинского освидетельствования в организме водителя автомобиля Renault не выявлено наличия этилового спирта», — уточнили в ГАИ.

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