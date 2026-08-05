В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять авто 5.08.2026, 20:47

Фотофакт.

Пять автомобилей столкнулись 5 августа на столичном проспекте Независимости. Подробности ДТП рассказали в ГАИ.

67-летний водитель Renault возле пересечения с улицей Фогеля выехал на встречную полосу, где «совершил столкновение с Opel, Toyota, Volkswagen и грузовым автомобилем „МАЗ“».

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

«По результатам медицинского освидетельствования в организме водителя автомобиля Renault не выявлено наличия этилового спирта», — уточнили в ГАИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com