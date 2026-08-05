Отказавшийся от паспорта РФ банкир-миллиардер может стать самым богатым человеком в Европе 1 5.08.2026, 20:17

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Николай Сторонский

Николай Сторонский является главой необанка Revolut.

Из-за быстрого роста бизнеса глава крупнейшего европейского необанка Revolut Николай Сторонский обсуждает с инвесторами новую систему вознаграждения, которая может стать крупнейшим бонусным пакетом акций в истории Европы. По данным Financial Times, речь идет о долгосрочной мотивационной программе, которая привяжет дополнительное вознаграждение основателя компании к достижению амбициозных целей по росту стоимости Revolut. Если компания достигнет оценки около $500 млрд, Сторонский сможет получить значительный дополнительный пакет акций, который пока составляет 29%.

Подобные программы широко распространены среди американских технологических компаний. Самый известный пример — система вознаграждения Илона Маска в Tesla, которая предусматривала получение крупных пакетов акций при достижении компанией заранее определенных целей. Эта программа помогла быстро нарастить его состояние, которое достигает $725 млрд, и сделала Маска самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Пересмотр бонусной программы происходит на фоне стремительного роста бизнеса Revolut. По условиям действующей схемы мотивации Сторонский сможет увеличить свою долю примерно до 40%, если оценка компании достигнет $200 млрд. Параметры новой программы для оценки в $500 млрд пока не раскрываются. Если предположить, что она сохранит схожую логику, то позволит предпринимателю сохранить эту долю, а стоимость принадлежащего ему пакета достигнет около $200 млрд.

При таком сценарии Сторонский станет самым богатым человеком Европы, войдет в топ-10 богатейших людей мира. Он опередит нынешних лидеров европейского рейтинга: испанца Амансио Ортегу ($148 млрд) — основателя группы Inditex, которой принадлежит сеть одежды Zara, а также француза Бернара Арно ($147,8 млрд) — главу LVMH, крупнейшей в мире компании в сфере предметов роскоши.

Сейчас Revolut оценивается примерно в $115 млрд, а принадлежащий Сторонскому пакет в 29% можно оценить в $33 млрд. Его доля соответствовала бы примерно 66-му месту в мировом рейтинге миллиардеров Forbes — рядом с владельцем сталелитейной группы ArcelorMittal Лакшми Митталом.

Сторонский родился в Долгопрудном, окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), а затем построил финансовую карьеру в Лондоне, где в 2015 году вместе с Владом Яценко основал Revolut. В 2022 году предприниматель получил британское гражданство и отказался от российского паспорта.

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