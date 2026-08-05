Белорусы находят насекомых в шоколадках 5.08.2026, 19:50

Продукты фабрики «Коммунарка» шокируют.

Белорусы продолжают делиться в социальных сетях историями о неприятных находках в шоколадной продукции фабрики «Коммунарка». Одни покупатели обнаружили в шоколадной плитке запечатанную муху, другие — личинок, что вызвало оживленную дискуссию о качестве продукции и условиях ее хранения.

Первым поводом для обсуждения стал пост пользовательницы Threads под ником .equ..taha._. Девушка рассказала, что купила шоколадку «Любимая Алёнка», однако после открытия упаковки заметила в верхнем углу плитки запечатанную муху, пишет «Минская правда».

По ее словам, после такой находки аппетит пропал мгновенно. На обращение покупательницы оперативно отреагировали представители фабрики. В компании принесли извинения и сообщили, что информацию уже передали в отдел контроля качества, чтобы выяснить причины происшествия и не допустить подобных случаев в будущем.

Вскоре в Threads появилась ещё одна публикация. Пользовательница nnikki_v сообщила, что приобрела шоколад «Любимая Алёнка» с арахисом и обнаружила внутри белых личинок.

После обращения на фабрику ей ответили, что шоколад был произведён довольно давно, поэтому причиной могли стать ненадлежащие условия хранения уже в торговой сети. Именно это объяснение вызвало у пользователей больше всего вопросов. Под публикацией развернулось активное обсуждение. Многие засомневались, что такие «сюрпризы» могли появиться исключительно из-за условий хранения.

Вот лишь некоторые из комментариев:

«Ладно, если бы шоколад просто побелел или расплавился. Но откуда черви?»

«Если упаковка была целая, то каким образом личинки могли попасть туда уже в магазине?»

«Получается, продукт был заражён ещё до покупки?»

«После такого страшно открывать любую шоколадку».

«Зато натуральный продукт — никаких искусственных добавок».

«Высокобелковый шоколад».

«Теперь буду внимательно смотреть на срок годности и состояние упаковки».

«Очень неприятно, особенно когда покупаешь сладости детям».

Часть пользователей, наоборот, выразила мнение, что такие случаи действительно могут быть связаны с длительным хранением продукции или нарушением температурного режима в магазинах. Другие отметили, что никогда не сталкивались с подобными проблемами и продолжают покупать продукцию фабрики.

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