Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для буксировки 5.08.2026, 20:09

Фото: Edmunds

Современные модели успешно совмещают удобство с высокой грузовой производительностью.

Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для буксировки в 2026 году. При выборе учитывались не только максимальная масса прицепа, но и устойчивость на дороге, эффективность торможения, мощность двигателя, а также технологии, упрощающие движение с прицепом, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Лучшим компактным кроссовером признан Toyota RAV4 нового поколения. В полноприводной версии автомобиль способен буксировать до 1,6 тонны, чего достаточно для небольшой лодки, туристического прицепа или пары гидроциклов.

Среди семиместных моделей лидером стал Nissan Pathfinder, рассчитанный на буксировку до 2,7 тонны. Этого хватит для среднего автодома, катера или легкового автомобиля на трейлере.

В категории полноразмерных внедорожников первое место занял Jeep Grand Wagoneer. С пакетом для тяжелых прицепов он способен тянуть до 4,5 тонны, предлагая встроенную систему управления тормозами прицепа.

Лучшим премиальным внедорожником назван Lincoln Navigator, который может буксировать до 3,95 тонны и оснащается системой Pro Trailer Backup Assist, облегчающей движение задним ходом с прицепом.

Среди электрических моделей победил Cadillac Escalade IQ. Его тяговая способность достигает 3,6 тонны, а запас хода на одной зарядке составляет до 740 км.

«Лучшие SUV для буксировки не заставляют выбирать между комфортом и возможностями», — считают эксперты Edmunds. По их мнению, современные модели успешно совмещают повседневное удобство с высокой грузовой производительностью.

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